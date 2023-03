Il tradimento al centro di “Dilemmi” nella notte di Rai 3

Il tradimento al centro di “Dilemmi”, il programma ideato e condotto dallo scrittore Gianrico Carofiglio, in onda lunedì 27 marzo alle 23.15 su Rai 3

Quando si parla di tradimento, pare scontato sapere cosa si intende. Ma è proprio così? Sui casi in cui vi sia stato un rapporto “clandestino” ci sono pochi dubbi, ma avere fantasie su qualcuno che non è il partner – le fantasie sessuali con persona diversa dal partner riguarderebbero l’80% delle donne e il 98% degli uomini – è infedeltà? E provare sentimenti verso qualcuno, frequentarlo tenendo all’oscuro il partner dei sentimenti e della frequentazione? Una volta che il tradimento è stato consumato, cosa fare? Confessare o tenere nascosto tutto per evitare disastri, anche se alcuni ritengono che confessare il tradimento sia solo un modo egoistico di liberarsi la coscienza a spese dell’altro? Interrogativi al centro di “Dilemmi”, il programma ideato e condotto dallo scrittore Gianrico Carofiglio, in onda lunedì 27 marzo alle 23.15 su Rai 3. A discutere del tema, in studio con Carofiglio, lo scrittore premio Strega 2022 Mario Desiati e la scrittrice sceneggiatrice Teresa Ciabatti, mentre il libraio Andrea Donaera suggerirà le letture per approfondire il dilemma e – in chiusura – Frida Bollani Magoni proporrà la canzone “La Cura” di Franco Battiato.

Qualunque sia il modo – confessione o scoperta da parte del partner tradito – una volta che il tradimento sia uscito dalla sfera della segretezza, che succede? Quali sono gli esiti possibili della rivelazione o della scoperta?

Per quanto l’esperienza del tradimento sia molto dolorosa e in diversi casi traumatica, non sancisce necessariamente la fine di una relazione. Anche un trauma inaudito a volte può diventare occasione di rinascita. Il che rende ancora più difficile formulare un giudizio drastico su questo comportamento. Il celebre stand up comedian Henry Youngman aveva un antidoto per le crisi di coppia. Soleva dire: “Il segreto del mio lungo matrimonio? Andiamo al ristorante due volte a settimana. Ceniamo a lume di candela, musica romantica e qualche passo di danza… Lei ci va il martedì e io il venerdì.”