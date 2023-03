Il percorso musicale di Cristina Ferro prosegue con 3 nuovi singoli

“Come mi vuoi”, “Angelo” e “Hai scelto per me”. Cristina Ferro, cantautrice emergente italo francese, torna con tre nuovi brani, dopo il suo singolo d’esordio Ma dimmi tu dalle melodie pop-rock anni 80.

I tre singoli, non sono ancora stati registrati, ma sono disponibili sui profili social dell’artista che, come racconta, non ha voluto perdere l’occasione di farli conoscere al suo pubblico di followers, in attesa di poter completare la registrazione, in tempi vicini.

«Avevo scritto queste canzoni qualche tempo fa – racconta l’artista – ma nel frattempo tra il Covid e la gravidanza che ho avuto, ho ritardato per andarle a registrare in studio. Per il momento le ho pubblicate sul mio profilo Instagram perché non voglio avere rimpianti. Tra poco la mia bambina avrà un anno e avrò tutto il tempo per andarle a registrare come si deve».

E la maternità è stata, in effetti, proprio ispirazione del singolo “Quando hai scelto per me”, con il quale la Ferro parla del rapporto genitori figli.

«Essere genitori – spiega – è un ruolo complicato. Noi genitori vorremmo sempre essere perfetti per i nostri figli, ma la realtà è che siamo degli esseri umani in piena crescita. Questa canzone è la consapevolezza che un genitore fa il meglio che può per il proprio figlio, anche se a volte il figlio ci mette tanto a capirlo e probabile quest’ultimo lo comprende quando diventa genitore a sua volta».

“”Come mi vuoi” è invece una canzone dal ritmo blues con la quale – racconta l’artista – superò i provini del TourMusicFest di Napoli del 2018, e che ha tirato fuori dal cassetto auspicando di cantarla un giorno con dietro un coro afro americano. “Angelo”, infine, è ispirata dalla musica dell’artista francese Hatik Angela e il testo parla di una giovane donna che sogna di avere sempre il suo amore accanto. Le tre canzoni, come detto, seguono il singolo d’esordio “Ma dimmi tu” che è una sferzata di note rock con alcune parole finali in francese in sottofondo”.

Influenza francese che è molto presente nel vissuto di Cristina Ferro, avendo un padre italo francese e abitando a Lione ormai da molti anni. Proprio a Lione, infatti, è iniziato il suo cammino artistico nel 2006 come cantante del gruppo rock Drapo Noir e durato fino al 2010.

La vena artistica di Cristina però in questi anni non si è manifestata solo attraverso la musica. Dal 2008 al 2009 si è specializzata infatti presso la Scuola di Teatro della Compagnia “Premier Acte”. Nel 2008 viene selezionata come comparsa per il film francese “Gamines” realizzato da Eleonore Faucher. Nel frattempo si è dedicata anche alla realizzazione di quadri che oggi si possono ammirare anche sulla sua pagina di Facebook “Arte della Luna”.

«Il mio animo è creatore – conclude Ferro – Ma il mio più grande sogno resta quello di cantare».

Cenni Biografici dell’artista

Cristina Ferro classe ’89, romana, scopre l’amore per la musica sin da bambina. Si appassiona al cantante Eros Ramazzotti dopo aver lasciato il suo paese natale (Roma) per trasferirsi, all’epoca 16enne, a Lione, in Francia. Giorno dopo giorno questa passione diventa linfa vitale per lei. Scrive, canta, disegna; e nel 2006 scrive le prime composizioni, pubblicando per la prima volta la canzone Ma Dimmi Tu e registrandola nel 2019 alla Sound Inside Basement Record di Napoli. Il singolo Ma Dimmi tu è contenuto anche nella compilation Very Indies 2021 prodotta da MusicBroker.It, distributore musicale DIY, per sostenere la musica indie, fondato da Antonio Meccariello. Seguiranno le canzoni Angelo, Come Mi Vuoi, Hai scelto per Me, e Et Moi Qui Aimes le Blues una simpatica versione in francese della canzone di Pino Daniele A Me me piace o’ blues. Nel frattempo non smette e si dedica all’arte, perchè lei vive l’arte in ogni sua forma. Con oltre 100 dipinti che potete ammirare su Instagram Artedellaluna13 o sulla pagina Facebook Artedellaluna Cristina Ferro, poliedrica, Cristina vive e fa vivere sè stessa di musica e di arte al 100%.