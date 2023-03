Primo annuncio in vista di Suoni Controvento 2023, il 5 agosto a Carsulae arrivano i Baustelle con il nuovo tour estivo

Con l’inizio del nuovo anno arriva anche il primo annuncio in vista dell’edizione 2023 di Suoni Controvento, festival estivo di arti performative promosso da Aucma realizzato finora con il sostegno della Regione Umbria, della Fondazione Perugia, della Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e di Sviluppumbria. Il prossimo 5 agosto nella suggestiva area archeologica di Carsulae, a Terni, arriverà la tappa umbra del giro di live estivo Elvis Tour dei Baustelle, prodotto da Vivo Concerti. L’evento è organizzato in collaborazione con il Comune di Terni e con la Direzione Regionale Musei Umbria.

«Dopo il successo dello scorso anno – commenta l’assessore alla Cultura del Comune di Terni Maurizio Cecconelli – Suoni Controvento tornerà ad animare la stagione estiva del parco archeologico di Carsulae con un concerto importante e che non mancherà di suscitare attenzione, come quello dei Baustelle. Da parte nostra, come amministrazione comunale di Terni, confermiamo con entusiasmo il pieno appoggio a una formula che si sta dimostrando vincente: quella cioè di mettere insieme, quasi come in una pozione magica, musica cultura e il fascino unico dei luoghi straordinari del nostro comprensorio. Una pozione che speriamo, anche nella prossima estate, possa incantare tutti coloro che arriveranno a Carsulae».

«Dopo lo straordinario successo del concerto di Ludovico Einaudi e la grande partecipazione a quello di Naomi Berrill (ricordiamo che a causa delle avverse condizioni meteorologiche fummo costretti a spostare l’esibizione di Angelo Branduardi al Teatro comunale di Narni), siamo davvero lieti che continui la sinergia con Suoni Controvento – le parole di Silvia Casciarri, direttore dell’area archeologica di Carsulae – Il sito archeologico di Carsulae, oltre a caratterizzarsi come attrattiva turistica di primo piano, si accredita ancora una volta come importante punto di riferimento culturale. Siano sicuri che anche il concerto dei Baustelle, formazione molto seguita non solo in ambito nazionale, richiamerà un numero incredibile di visitatori a dimostrazione che l’archeologia, con le sue preziose testimonianze, può e deve parlare alle giovani generazioni, e non solo, con un linguaggio attuale e fortemente comunicativo».

Il tour prende il nome da Elvis, attesissimo nuovo album dei Baustelle in uscita il 14 aprile per Bmg, che arriva a distanza di cinque anni da “L’amore e la violenza, vol.2”. La copertina, realizzata da Marco Cella con la direzione artistica di Gian Luca Fracassi, riconferma la nuova direzione dell’estetica Baustelle, fatta di raffinatezza e contemporaneità, senza mai abbandonare quello sguardo al passato costitutivo della band.

Il progetto musicale è stato anticipato dall’uscita del singolo Contro il mondo, brano scritto da Francesco Bianconi e accompagnato da un video caratterizzato da un’alternanza di fotogrammi in bianco e nero in cui l’iconica formazione si esibisce sulle note di questo nuovo singolo. Con “Contro il mondo” i Baustelle danno prova ancora una volta della loro innata capacità di essere accattivanti, provocatori e profondamente all’avanguardia nel racconto della realtà che ci circonda. Nel brano la quotidianità fatta di yoga, di aperitivi e di routine si scontra con la necessità di evasione che culmina in un grido di ribellione, il tutto a suon di rock and roll e atmosfere retrò.

Sito ufficiale Suoni Controvento www.suonicontrovento.com