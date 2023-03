Su Rai 2 serata speciale con “Blue Bloods”: le anticipazioni

Una prima serata speciale su Rai 2 per “Blue Bloods” con due prime tv assolute: ecco la trama degli episodi in onda

Azione ed emozioni per la serata di domenica 19 marzo – a partire dalle 21.00 su Rai2 – con due episodi in prima visione assoluta della tredicesima stagione di Blue Bloods, la serie che segue le vicende della famiglia Reagan, legata da generazioni al distretto di polizia di New York, che combatte in prima linea contro la criminalità per difendere l’ordine e la giustizia. Nel primo episodio, “Fingi finché ci riesci”, Jamie si infiltra in una banda di criminali e decide, nonostante abbia qualche dubbio, di mettere alla prova Christo affidandogli il comando dell’operazione. Il giovane poliziotto non lo deluderà.

Eddie segnala a Danny il caso di un misterioso giustiziere che interviene spacciandosi per un poliziotto e Danny le offre di collaborare con lui nelle indagini. Frank non è d’accordo con il sindaco sul progetto di mandare gli agenti da soli a pattugliare le strade, ma scopre che nei suoi ranghi c’è qualcuno che, per fare carriera, si dimostra favorevole alla nuova proposta.

Nel secondo episodio, “In fondo al tunnel”, Jamie cerca di aiutare un ex detenuto che in passato aveva arrestato, l’uomo però dimostra di avere gravi difficoltà di adattamento. Ad Erin arriva la richiesta del pastore Clay di far chiarezza sul caso in cui è coinvolto suo nipote che è stato arrestato. In cambio – le lascia intendere il pastore – avrà il suo influente appoggio nella campagna elettorale. Danny chiede a Frank di aiutare una sua amica detective, Laura Acosta, a cui è stato negato il prepensionamento con invalidità totale. Frank intuisce che Danny ha un debole per la donna e lo incoraggia a rifarsi una vita. Danny, insieme a Baez, si trova poi a indagare sulla morte di un uomo che giocava a scacchi in un parco.

Nel terzo e ultimo episodio “Trappola nella rete” (della dodicesima stagione), il capitano Terrel, una poliziotta di colore, viene accusata di costringere dei negozianti a offrirle omaggi e forti sconti. Frank la convoca e lei dichiara di farlo per sostenere i veterani e di non avere intenzione di smettere. Danny offre una costosa cena a un uomo che scambia per Jimmy Buffet di cui è un fan. Ferito nell’orgoglio, lo rintraccia per arrestarlo, ma si rende conto di non avere alcun motivo per farlo. Alla fine, conosce il vero Jimmy Buffet che gli dà una lezione di vita. Erin viene oltraggiata su un sito web, le indagini conducono ad Anthony, ma ovviamente si tratta di una falsa pista. Nel cast di “Blue Bloods”, Tom Selleck, Bridget Moynahan, Donnie Wahlberg.