“Run!” è la nuova canzone degli Elektrostal

É online il nuovo (secondo) singolo del progetto Elektrostal, il trio composto da Kole Laca su Synths/Efx, William Nicastro al basso e Marco Quarantotto alla batteria. Impulsi nuovi che si aggiungono alla scena underground: quella dei locali fumosi e sotterranei, quelli dove si fuma tanto, non si parla più di generi (non è così semplice dividere la musica in jazz o elettronica…), e dove si balla anche parecchio. Elektrostal nasce una jam session lunga tre giorni in un bosco in Liguria, e ci porterà presto ad un nuovo disco.

https://open.spotify.com/album/3KnpERqzS5Yu1JrhJje1sp?si=8MaPG_agRNiNuesCBwMk4w

Corri! Run! Crediamo che già il titolo del brano suggerisca cosa si andrà ad ascoltare. Dal punto di vista nostro invece si tratta dell’urgenza di fissare su un disco la creatività di un preciso momento che è durato esattamente 3 giorni. Infatti tutto il disco sono 3 giorni di pura improvvisazione. Elektrostal stesso è composto da 3 componenti. Il numero 3 ha qualcosa di divino infatti anche noi ci sentiamo Padre, Figlio e Spirito Santo. Con la differenza che nessuno di noi si sacrificherà né per il gruppo e men che meno per l’umanità! Perché?! Perché corriamo! E dovreste farlo anche voi!