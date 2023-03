IPROMO Summer School 2023: Cnr-Irpi alla direzione scientifica

L’Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica (Cnr-Irpi) è nella direzione scientifica della IPROMO Summer School 2023

L’Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica (Cnr-Irpi) è nella direzione scientifica della Summer School “International Programme on Research and Training on Sustainable Management of Mountain Areas (IPROMO)”, organizzata dal Mountain Partnership Secretariat (FAO) in collaborazione con le Università di Torino e della Tuscia.

Obiettivo della Scuola, organizzata dal 2008, offrire un’occasione di alta formazione, in un corso intensivo di due settimane, in località alpine italiane, con il coinvolgimento di istituzioni accademiche e amministrazioni locali. I partecipanti, selezionati da un comitato, in base a un buon equilibrio geografico, curricolare e di genere, provengono da università, enti locali e ONG operanti in Paesi in via di sviluppo caratterizzati dalla presenza di aree montane. I docenti, provenienti sia dal mondo accademico che dal personal delle Nazioni Unite, propongono un’offerta formativa bilanciata tra prospettive teoriche ed esperienze pratiche. Ad oggi, sono stati organizzati in tutto quindici corsi – di cui due online durante la pandemia Covid-19- e sono stati formati oltre 500 funzionari ed esperti di tutto il mondo. La rete di Alumni permette, poi, ai partecipanti e agli istruttori di mantenere i contatti e continuare a condividere informazioni, progetti ed opportunità. La Summer School, dalla sua origine, è stata organizzata in collaborazione con l’Università di Torino, e dal 2017 è stata coinvolta anche l’Università della Tuscia, in particolare con l’utilizzo del Centro Studi Alpino di Pieve Tesino (TN).

Il Consiglio nazionale delle ricerche è coinvolto nell’iniziativa dal 2016 attraveso personale dell’Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica (Cnr-Irpi) di Torino, in particolare per lo svolgimento di attività didattica e per il coordinamento della logistica della Scuola. Nel 2018 la collaborazione si è ulteriormente rafforzata quando è stato affidato a Danilo Godone, ricercatore di Cnr-Irpi, il ruolo di chairman della Summer School. Con la sedicesima, e corrente, edizione della Summer School, l’Istituto entra ufficialmente nella partnership scientifica, insieme alle Università di Torino (DISAFA) e della Tuscia (DIBAF), con Danilo Godone come direttore scientifico.

L’edizione 2023 verterà sul ruolo dei giovani nel futuro della montagna e, in collaborazione con l’International Forestry Students Association, per la prima volta si rivolgerà a partecipanti under 35. Il corso si articolerà in lezioni frontali, lavori di gruppo ed attività sul terreno nelle località di Pieve Tesino (Trento), Gressoney la Trinitè (Aosta) ed Ormea (Cuneo) con l’obiettivo di fornire ai partecipanti nozioni teoriche, best practices ed esempi applicativi per una gestione sostenibile delle risorse montane e del loro sviluppo.

