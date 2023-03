Il film “Wolf Hunter” in prima serata su Rai 4: ecco la trama

Un thriller ambientato tra i boschi nella prima serata di Rai 4 domenica 26 marzo 2023: in onda il film “Wolf Hunter”, ecco la trama

Per il ciclo “Survival Thriller”, Rai4 propone in prima visione “Woldf Hunter” di Shawn Linden, in onda domenica 26 marzo alle 21.20. Joseph, sua moglie Anna e la loro figlia adolescente Renée vivono in una casa immersa nei boschi, portando avanti l’attività famigliare di cacciatori di pellicce. Joseph è ossessionato dalla presenza di un lupo che ritiene responsabile di sabotare le sue trappole e per questo motivo esce per dargli la caccia. Nel frattempo, Anna si imbatte in un uomo gravemente ferito che, per poter curare bene, porta in casa.

Presentato al festival di Sitges e al tedesco Fantasy Film Fest, Wolf Hunter è un thriller che muta forma con il passare dei minuti: a poco a poco il film si trasforma e scavando nel profondo dell’istinto di sopravvivenza arriva a mostrare la regressione animale dell’essere umano. Nel cast, Devon Sawa (“Final Destination”, “Giovani Diavoli” e la serie tv “Chucky”), Camille Sullivan e Nick Stahl di “Terminator 3 – Le macchine ribelli”.