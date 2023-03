A “Rebus” nel pomeriggio di Rai 3 la virologa Ilaria Capua

La virologa Ilaria Capua ospite della trasmissione “Rebus nel pomeriggio su Rai 3. Obiettivo anche sulle macchine “intelligenti”

La salute del mondo. Il Covid ha cambiato il nostro modo di concepire la salute e i rischi che corriamo, così come le prospettive della ricerca medica che ha risposto in modo innovativo a questa emergenza. Nella puntata di “Rebus”, in onda domenica 26 marzo alle 16.30 su Rai 3, Corrado Augias e Giorgio Zanchini ne discutono con la scienziata e virologa Ilaria Capua che – dopo una lunga esperienza nelle Università americane – ha deciso di ritornare in Italia.

Come le macchine diventano intelligenti. Una rivoluzione è in atto, con le più grandi società tecnologiche che in questi mesi svelano al pubblico intelligenze artificiali capaci di interagire con noi umani come mai prima. Scrivono poesie come programmi informatici, danno spiegazioni scientifiche, creano immagini a partire da brevi descrizioni. Soppianteranno l’intelligenza e la creatività umana? Con il giornalista Riccardo Luna, direttore di IT, Italian Tech, si ragiona sui cambiamenti che ci aspettano, e su vantaggi e rischi sociali ed economici.