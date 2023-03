A “Kilimangiaro” su Rai 3 un viaggio tra le meraviglie del FAI

Il patrimonio culturale e paesaggistico dell’Italia del FAI per la puntata di “Kilimangiaro” in onda domenica 26 marzo alle 17.15 su Rai 3

Un viaggio nel patrimonio culturale e paesaggistico dell’Italia per la puntata di “Kilimangiaro” in onda domenica 26 marzo alle 17.15 su Rai 3. Assieme a Camila Raznovich, il presidente del Fai Marco Magnifico. La professoressa Sahra Talamo, ordinaria del dipartimento di chimica “Giacomo Ciamician” dell’Università di Bologna, invece, accompagnerà il pubblico televisivo alla scoperta di uno studio che sta letteralmente riscrivendo quello che sappiamo sulla storia dell’evoluzione umana. Francesco Rutelli presenterà a “Kilimangiaro” in anteprima “Il secolo verde”, il suo ultimo libro che parla di clima e ambiente.

Come ogni domenica Mario Tozzi ci proporrà una nuova osservazione scientifica sul nostro pianeta. In questa puntata parlerà dei sargassi, le alghe brune, e della loro incidenza sull’ecosistema. Anche questa domenica, attraverso dei filmati e in vista della finale del 9 aprile, sarà possibile rivederei paesi in gara per l’elezione del “Borgo dei borghi 2023”. Al desk dei viaggiatori le autrici prestate alla telecamera Floriana Pastore e Maria Iodice che, oltre a svelare posti poco noti dai quattro angoli della terra, visiteranno l’Italia facendo delle esperienze in prima persona.