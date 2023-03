The Pretty Things presentano un box con tredici album che abbracciano tutta la loro carriera: la data di uscita è il 31 marzo 2023

La Madfish è orgogliosa di presentare, per la prima volta in un unico cofanetto, le registrazioni complete degli album in studio di The Pretty Things.

Guidati dal cantante Phil May e dal chitarrista Dick Taylor, i Pretty Things, iconici eroi di culto della prima ondata R&B, hanno creato alcuni dei dischi più eccitanti e innovativi negli anni Sessanta, nei primi anni Settanta e oltre. Vincitori del primo Mojo Hero Award, la band ha avuto un enorme successo e un’influenza incommensurabile su decenni di artisti diversi come David Bowie, Aerosmith, The Ramones, Bob Dylan, The Sex Pistols, The White Stripes, Kasabian e molti altri.

All’interno del cofanetto deluxe in stile slipcase, ogni album è stato rimasterizzato appositamente per la pubblicazione in vinile, con l’artwork originale fedelmente ricreato in ogni sua parte. Ogni album del cofanetto è accompagnato da un inserto di quattro pagine specifico per il disco, con fotografie rare, copertine originali dei singoli e commenti di Dick Taylor, Mike Stax e Mark St. John. I fan troveranno anche un’esclusiva stampa estraibile di alta qualità della band nel suo periodo di massimo splendore.

Dagli inizi caotici del debutto omonimo del 1965, passando per il sound sperimentale e turbolento del loro capolavoro, l’opera rock “S.F. Sorrow”, fino alla produzione più riflessiva e contemplativa dell’ultimo periodo in “Bare as Bone, Bright as Blood”, questo cofanetto deluxe di tredici LP contiene tutti gli album in studio che la band iconica ha pubblicato nel corso di cinque decenni.

Il comportamento oltraggioso e le incandescenti esibizioni sul palco dei Pretty Things sono stati fondamentali per lo sviluppo della musica britannica e il loro vasto ed eclettico archivio musicale è una pietra miliare anche per le generazioni future. Questo cofanetto, limitato a sole 1.000 copie in tutto il mondo, segue tutto il sorprendente percorso della band fino alle ultime, formidabili registrazioni del 2020.

The Pretty Things – The Complete Studio Albums: 1965 – 2020

1- The Pretty Things (1965)

2- Get The Picture? (1965)

3- Emotions (1967)

4- S. F. Sorrow (1968)

5- Parachute (1970)

6- Freeway Madness (1972)

7- Silk Torpedo (1974)

8- Savage Eye (1976)

9- Cross Talk (1980)

10- Rage Before Beauty… (1999)

11- Balboa Island (2007)

12- The Sweet Pretty Things (Are In Bed Now, Of Course…) (2015)

13- Bare as Bone, Bright as Blood (2020)

The Pretty Things – The Complete Studio Albums: 1965 – 2020

è disponibile per il preordine QUI