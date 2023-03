“Sapiens” su Rai 3 racconta le città che cambiano

A “Sapiens – un solo pianeta” in onda in prima serata su Rai 3 le città che cambiano. Con Mario Tozzi a Marrakesh e Singapore

Si parla delle città che cambiano nella nuova puntata di “Sapiens – un solo pianeta”, con Mario Tozzi, il programma di Rai Cultura in onda sabato 25 marzo alle 21.45 su Rai 3.

Un tempo le città erano una risposta collettiva alla pressione ambientale da parte di una comunità che vi si riconosceva per nascita o per confluenza. Le città del passato erano prima di tutto poleis o civitas in cui gli spazi rispondevano a esigenze funzionali, mentre le città moderne stanno diventando eterogeni assembramenti di non-luoghi, come i centri commerciali, circondati da anonime zone residenziali.

La maggior parte dei sapiens ormai vive nelle aree metropolitane del pianeta, che occupano circa il 2% delle terre emerse e si prevede che entro il 2050 il 70% della popolazione mondiale vivrà in città. Ma si potrà essere felici nelle sterminate metropoli del futuro? A questa e ad altre domande cercherà di rispondere Mario Tozzi.

Il viaggio di “Sapiens” toccherà alcune delle città più belle e ricche di storia del Marocco, a partire da Marrakesh, dove la famosissima Jemaa el-Fna dimostra cosa dovrebbe essere una piazza, per raccontare come, fin dai secoli passati, i sapiens siano stati in grado di combattere il grande caldo trovando metodi di mitigazione del clima. Si andrà poi nella città di Ouarzazate, fondamentale per le vie lungo le quali, un tempo, venivano trasportate merci e manufatti attraverso il deserto. “Sapiens” si sposterà infine a Singapore per capire come sia stato affrontato il problema dell’incremento della popolazione, con la concomitante riduzione degli spazi a disposizione.

Nonostante i consumi energetici restino tuttora elevatissimi, a Singapore si stanno mettendo a punto strategie moderne basate su tecnologia e sostenibilità.

Marrakesh contro Singapore, chi avrà vinto?