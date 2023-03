Il tastierista leggendario Rick Wakeman presenta il suo nuovo concept album “A Gallery Of The Imagination”, fuori per Madfish Music

Il tastierista leggendario Rick Wakeman pubblicherà il suo nuovo concept album “A Gallery Of The Imagination” online per Madfish Music.

Lo spunto creativo per “A Gallery of the Imagination” è ispirato dalla prima insegnante di pianoforte di Rick, la signora Symes, con la quale Wakeman ha studiato dall’età di cinque anni fino al Royal College of Music. E’ lei che gli ha insegnato che la musica è come dipingere un quadro: quando si suona, si creano immagini attraverso la musica, questa è la lezione importante che Rick non ha mai dimenticato.

Così Rick, dopo aver composto tanta nuova musica con stili differenti, si è ricordato i consigli della sua amata insegnante decidendo di presentare i brani del nuovo album come se fossero quadri in una galleria. Tanti sono gli stili diversi in una galleria d’arte, così accade in “A Gallery of the Imagination”. L’album contiene molte esplicite influenze Prog, soprattutto negli assoli di Moog, ma ci sono anche due brani di piano solo, che riflettono le radici classiche di Rick e mostrano influenze del periodo romantico. Altrettanto importanti le influenze vocali e melodiche di “A Gallery of the Imagination”, con otto tracce cantate che escono dai canoni convenzionali, dove la caratteristica musica descrittiva di Rick è arrangiata accuratamente intorno ai testi.

Un chiaro esempio della varietà di contenuti dell’album si trova in “A Day Spent on the Pier”, un brano che mescola elementi divertenti e allo stesso tempo malinconici, descrivendo i suoi ricordi di infanzia trascorsi al mare a Southwold e quelli delle giornate felici sugli helter skelters di Brighton e Clacton e sul molo di Southsea. Rick ha scritto “The Eyes of a Child” pensando ai suoi tredici nipoti, consapevole della responsabilità del lasciare il mondo alle future generazioni, mentre “Cuban Carnival” celebra i momenti di divertimento spensierato che Rick ha trascorso a Cuba con la sua band, l’English Rock Ensemble. Nel percorso musicale nella “Gallery” di Rick, gli ascoltatori troveranno spunti per accendere la propria immaginazione e creare i propri quadri mentali. I fan possono già avere un assaggio dell’album, ascoltando il primo singolo “The Dinner Party”, disponibile sui servizi di streaming qui:

https://RickWakemanMadfish.lnk.to/AGOTI

Rick dichiara: “Uno delle cose che più mi piace fare è andare nei musei e nelle gallerie, e vedere tutti i diversi generi di arte, così ho pensato a una galleria musicale… la Galleria dell’Immaginazione? La gente può dipingere le proprie immaginazioni con i diversi generi di musica presenti nell’album. È molto vario e per me funziona molto bene perché il concept tiene tutto insieme“.

Una delle idee che Rick vorrebbe realizzare in vista dell’uscita dell’album è che gli ascoltatori potessero disegnare o dipingere le proprie visioni o addirittura creare sculture ispirate alla musica e che tutte queste opere, a loro volta, possano essere esposte. “È un album molto tattile”, spiega Rick. “Mi piacerebbe che la gente potesse toccare la musica“.

La formazione di “A Gallery Of The Imagination”, come per il precedente album di Rick “The Red Planet”, comprende l’English Rock Ensemble: il bassista Lee Pomeroy, il chitarrista Dave Colquhoun, il batterista Ash Soan e alla voce Hayley Sanderson, conosciuta per la sua partecipazoine al programma “Strictly Come Dancing”.

Lasciatevi condurre da Rick in una visita dentro “A Gallery of the Imagination”, come dice lui stesso: “una galleria che appartiene a tutti“.

”A Gallery Of The Imagination” – Tracklist:

01 Hidden Depths

02 The Man In The Moon

03 A Mirage in the Clouds

04 The Creek

05 My Moonlight Dream

06 Only When I Cry

07 Cuban Carnival

08 Just A Memory

09 The Dinner Party

10 A Day Spent On The Pier

11 The Visitation

12 The Eyes of a Child