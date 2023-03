Previsioni meteo 25 marzo 2023: instabilità al Nord-Est

Le previsioni meteo di oggi, sabato 25 marzo 2023: tempo stabile su gran parte dell’Italia ma saranno possibili piogge al Nord-Est e nevicate sulle Alpi

Condizioni meteo in parziale evoluzione sull’Italia in questo fine settimana. Dopo alcuni giorni con clima primaverile e temperature oltre le medie stagionali, dalla giornata di oggi avremo un graduale peggioramento del tempo sulle regioni di Nord-Est, dove non mancheranno piogge e temporali. Possibilità do nevicate su tutto l’arco alpino, mentre sul resto della Penisola il tempo risulterà stabile e in prevalenza soleggiato. Domani sono attese nuove piogge al Nord e poi anche al Centro e un brusco calo delle temperature, mentre resta incertezza per l’evoluzione della prossima settimana.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, sabato 25 marzo 2023.

Al mattino nuvolosità irregolare in transito con piogge sparse e temporali al Nord-Est e neve lungo l’arco alpino oltre i 1300-1700 metri, più asciutto al Nord-Ovest con ampie schiarite. Al pomeriggio residui fenomeni sul Triveneto con neve a quote medio-alte, per lo più soleggiato altrove. In serata condizioni di tempo asciutto su tutti i settori con prevalenza di cieli sereni e disturbi nuvolosi tra Liguria e Triveneto.

Al mattino tempo asciutto ma con foschie e nubi basse sul versante tirrenico del Centro e prevalenza di cieli sereni altrove. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con cieli soleggiati su tutte le regioni. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con molte nuvole in transito. In Toscana tempo stabile per tutta la giornata con nuvolosità irregolare al mattino e ampi spazi di sereno nel pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata con addensamenti in transito, deboli piogge in arrivo sulle zone settentrionali.

Al mattino tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni del Sud. Al pomeriggio nessuna variazione con cieli per lo più soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con qualche velatura in transito e nubi basse sui settori tirrenici. In Calabria nubi sparse e schiarite sia al mattino che al pomeriggio su tutta la regione ma con tempo asciutto. Nessuna variazione in serata e nottata con cieli poco nuvolosi sulle zone tirreniche.

Temperature minime stabili o in rialzo al centro-sud, stazionarie o in calo al nord. Massime in lieve diminuzione sui settori Adriatici e sul Triveneto, in lieve aumento sul resto della penisola.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .