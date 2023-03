Oggi è il Dantedì: una giornata dedicata a Dante Alighieri

Il 25 marzo è il Dantedì, la giornata dedicata a Dante Alighieri: la data scelta per onorare il Sommo Poeta non è un caso

Approfondimenti, letture, incontri. Sono tante le iniziative che si svolgeranno in tutta Italia sabato 25 marzo in occasione del Dantedì, la giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri. Giunto alla sua quarta edizione, l’evento è un’occasione per celebrare il Sommo Poeta, considerato il padre della lingua italiana.

PERCHÉ IL DANTEDÌ È IL 25 MARZO

La data scelta per onorare Dante Alighieri non è un caso. Secondo gli studiosi, proprio il 25 marzo ebbe inizio il viaggio ultraterreno della Divina Commedia, l’opera che ha reso celebre in tutto il mondo il poeta fiorentino.

LA DIVINA COMMEDIA

“Nel mezzo del cammin di nostra vita

mi ritrovai per una selva oscura,

ché la diritta via era smarrita”

La Commedia, definita ‘Divina’ da Boccaccio, è considerata l’opera cardine del repertorio dantesco. Scritto in terzine di endecasillabi, il poema è diviso in tre Cantiche (Inferno, Purgatorio e Paradiso), descrivendo un viaggio allegorico nei tre regni dell’oltretomba. Dante si trova nei regni dell’aldilà per salvare la propria anima, aiutato a percorrere l’inferno e il purgatorio da Virgilio (la ragione) e il paradiso da Beatrice (la fede). Un viaggio per la purificazione dello spirito, che rappresenta anche il viaggio universale dell’intera umanità. La Divina Commedia ha ispirato numerose opere, tra musica, film, arte, fumetti e videogiochi.

NEL METAVERSO DI RAI PER IL DANTEDÌ

In occasione del Dantedì, la Rai curerà una programmazione che prevede diverse iniziative editoriali televisive, radiofoniche e digital. Del Dantedì si occuperà “Uno Mattina in famiglia” alle 08.30 su Rai 1, mentre Massimo Gramellini ne parlerà a “Le parole della settimana” in onda alle 20.20 su Rai 3. Ricchissima la programmazione di Rai Cultura con Rai Storia.

In particolare, per la Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, Rai Cinema presenta un progetto multipiattaforma dedicato alla Divina Commedia. In particolare, l’universo dantesco sarà protagonista di un racconto innovativo declinato in diversi formati e diverse modalità di fruizione. Si parte con un percorso di “edutainment” all’interno di uno spazio speciale dedicato all’Inferno nel metaverso di Rai Cinema: con l’avatar di Dante, gli utenti potranno esplorare la Selva Oscura in 3D, rispondere a quiz e sbloccare contenuti esclusivi.