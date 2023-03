“FBI” e “FBI International” stasera su Rai 2: la trama degli episodi

In prima serata su Rai 2 in onda la quinta stagione di FBI e la seconda stagione di FBI International: la trama dei nuovi episodi

Su Rai 2, sabato 25 marzo alle 21.20, prosegue la quinta stagione di FBI, la serie che racconta le vicende dell’Ufficio del Federal Bureau of Investigation di New York, l’unità di investigazione altamente specializzata che mette a disposizione la propria esperienza e competenza tecnica su casi difficili e importanti per mantenere New York e gli Stati Uniti al sicuro. Nell’episodio “Doppio vincolo”, un’organizzazione di terroristi Ceceni rapisce il figlio di Liza Peters, agente segreto della CIA. I rapitori vogliono arrivare a Milena Kerimova, attivista cecena, assunta da Liza per collaborare con la CIA contro la loro organizzazione. Nel frattempo, Nina scopre di essere incinta e decide di lasciare per un po’ di tempo il lavoro sul campo per unirsi ai colletti bianchi.

FBI, quinta stagione, “Doppio vincolo” con Missy Peregrym, Zeeko Zaki, Jeremy Sisto, Alana De La Garza, John Boyd, Katherine Renee Turner.

A seguire, sempre su Rai 2, in prima visione assoluta, alle 22.10 continua la seconda stagione di FBI International, la serie incentrata sulle vicende degli agenti dell’International Fly Team dell’agenzia incaricata di proteggere i cittadini statunitensi all’estero, che ha il suo quartier generale a Budapest. Nell’episodio “Un miracolo scaduto”, una coppia di americani che non può avere figli, decide di investire tutti i propri risparmi per avere un bambino attraverso la maternità surrogata in Romania. Quando i genitori si recano a prendere la bambina, vengono sconvolti dalla notizia che è nata morta. In realtà si tratta di un raggiro, una bugia inventata dalla madre surrogata per nascondere che la bambina è stata venduta a una coppia di facoltosi inglesi.

FBI International, seconda stagione: “Un miracolo scaduto” con Luke Kleintank, Heida Reed, Carter Redwood.