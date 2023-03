“Dietro la notte” su Rai Movie: la trama del film

In prima Tv su Rai Movie “Dietro la notte”: ecco la trama del film di Daniele Falleri con Elisa Visari, Stefania Rocca e Roberta Giarrusso

Il film “Dietro la notte”, una prima visione Tv, è la proposta di Rai Movie per sabato 25 marzo 2023 alle ore 21:15. L’intera storia si sviluppa dal tramonto all’alba, momento in cui Marta deve partire per Dubai trasportando con sé un ingente carico di diamanti. Non è la prima volta che il prestigioso opificio per cui lavora le affida pietre preziose da consegnare a gioiellieri internazionali. Bruno, prestigiatore di professione e suo nuovo compagno, l’accoglie innamorato. Ben diverso è il tono aggressivo ed intransigente con cui le si rivolge Elena, sua figlia diciassettenne, che la incolpa della separazione dal padre e la osteggia apertamente nella sua relazione con Bruno. Elena è spalleggiata dalla zia Giulia, trasgressiva sorella minore di Marta, anche lei segretamente cerca di far scoppiare la coppia di amanti. Cala la notte e Marta e Bruno restano soli perché Elena passerà la notte da un’amica e Giulia è in giro. Quella che si prospetta come una tranquilla serata fra due innamorati, si trasforma improvvisamente in un incubo.

Nel cast: Fortunato Cerlino, Roberta Giarrusso, Stefania Rocca, Elisa Visari.