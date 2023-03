Fuori il nuovo singolo della band toscana AB29

Si completa il percorso della protagonista del concept EP “MEMOREM” delle AB29 con l’uscita dell’ultimo singolo Constellations

Tutto è iniziato nel 2021 con l’uscita del primo singolo omonimo “MEMOREM”, che rappresenta la porta d’ingresso di una storia in cui paura e amore si alternano come protagoniste. È il luogo sicuro, il posto dove rifugiarsi e aspettare che passi la tempesta. Da quel momento è iniziato il viaggio musicale-metaforico scritto dalle AB29 per raccontare il percorso tra luci e ombre della schizofrenia. Un viaggio dove, attraverso 5 canzoni, la band racconta la progressiva metamorfosi dello stato mentale che, traccia dopo traccia, si manifesta in tutta la sua bellezza nella psiche della protagonista della storia.

Il secondo atto della storia viene raccontato da Brainwaves dove si intravedono i primi sintomi, la prima sensazione di qualcosa che non va nella protagonista. Un flusso di pensieri inevitabile che può portare solo a qualcosa di sconvolgente

Nightmare descrive uno dei tanti incubi notturni della protagonista, che persino nel sonno si sente soffocare ed è costretta a fuggire dai suoi mostri. E la fuga ogni notte ricomincia da capo.

Arriva però il momento in cui non è più possibile fuggire dalla realtà delle cose e la terza canzone My Brain è la pazzia totale, il momento di abbandono alla malattia. La ricerca di una sanità mentale che alla protagonista sembra introvabile.

Ed infine: Constellations.

Constellations è l’atto finale, l’ultima parte di questo viaggio:

“Il finale, l’accettazione. La protagonista trova il suo posto,

la sua costellazione, il suo Memorem”.