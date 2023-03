Agenzia delle Entrate, programmato un bando di concorso pubblico accessibile ai diplomati

L’Agenzia delle Entrate è tra gli enti pubblici alle prese con l’ampliamento e il rinnovamento del proprio organico; allo scopo, il PIAO 2023 – 2025 (il Piano Integrato di Attività e Organizzazione dell’Agenzia) prevede, nel complesso, oltre 4.000 nuove assunzioni nel corso del triennio 2023 – 2025. Come si legge nel documento, infatti, per l’anno incorso residuano 1312 unità di terza area e 500 di seconda area, assumibili per turnover (TO). Ragion per cui, l’Agenzia prevede di organizzare procedure di selezione per il reclutamento di 3334 funzionari, 20 funzionari informatici e 1000 assistenti.

I concorsi per assistenti

La selezione degli assistenti si svolgerà probabilmente attraverso svariate procedure concorsuali; dato l’elevato numero di risorse da individuare, infatti, l’Agenzia pubblicherà più di un bando, ciascuno a copertura di una parte dei posti disponibili. Inoltre, in considerazione del fatto che il titolo d’accesso è il diploma (e non la laurea, come per gli altri profili), è facile pronosticare una partecipazione particolarmente nutrita, motivo in più per frazionare l’inter selettivo in più bandi di concorso.

Al momento, il Programma di pubblicazione di bandi di concorso per gli anni 2022-2023, aggiornato di recente, già prevede – per il primo semestre di quest’anno – un concorso finalizzato all’assunzione di 60 assistenti informatici, da inquadrare nella seconda area F3. Nello specifico, il profilo è quello da “assistente ICT”, ovvero la risorsa che “si occupa della gestione operativa e della manutenzione del sistema informatico locale, fornendo supporto agli utenti sia in ambito tecnico (HW) che applicativo (SW)”. Il profilo, quindi, funge da tramite tra l’Agenzia e l’utenza, in quanto “abilita gli utenti ad accedere alle applicazioni, gestisce e monitora i malfunzionamenti e si occupa degli adempimenti connessi alla sicurezza ICT”. Allo scopo, è deputato al presidio ed al supporto di eventuali interventi di manutenzione o potenziamento delle infrastrutture effettuati dai fornitori.

Quando si potrà inviare la domanda di partecipazione

Il primo bando non è stato ancora pubblicato ufficialmente, quindi al momento non è possibile dire con certezza quali saranno i termini per la presentazione della domanda. L’Agenzia, a tempo debito, pubblicherà un avviso sul proprio sito ufficiale, mentre il bando vero e proprio sarà pubblicato sul portale InPa; per tenere d’occhio più facilmente l’uscita di questo e altri concorsi per diplomati è possibile consultare anche un sito specializzato come ConcorsiPubblici.com. In tal modo, sarà più semplice restare aggiornati sull’eventuale pubblicazione dei bandi da parte dell’Agenzia.

I requisiti necessari

Al pari di altre procedure concorsuali pubbliche, anche quelle per assistenti presso l’Agenzia delle Entrate saranno aperte a coloro i quali sono in possesso dei requisiti necessari. Da un lato ci sono quelli generici, comuni a qualsiasi bando di concorso per lavorare in una Pubblica Amministrazione (cittadinanza italiana, godimento dei diritti civili e politici, compimento della maggiore età e non aver stati destituiti o interdetti da un incarico presso un pubblico ufficio).

Per quanto concerne i requisiti specifici, invece, vi è il titolo di studio; in particolare, è richiesto il possesso del Diploma di scuola secondaria di secondo grado. L’Agenzia ha già reso note, per sommi capi, quali saranno le materie oggetto d’esame; ai candidati, nel corso della prima prova scritta di selezione, verranno somministrati quesiti di:

Gestione sistemistica dei sistemi client e dei software di Office Automation (sistema operativo MS Windows e Suite MS Office);

Principali hardware di uso comune negli uffici e software di base (conoscenza di base);

Protocolli di rete, dispositivi ed architetture di rete locale e geografica;

Principi di sicurezza informatica, conoscenza delle principali minacce informatiche tecniche e umane, contromisure organizzative e tecnologiche di contenimento e risoluzione incidenti.