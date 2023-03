Previsioni meteo 23 marzo 2023: clima primaverile sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 23 marzo 2023: bel tempo su tutte le regioni con l’anticiclone, possibile peggioramento nel corso del weekend

Grazie al ritorno dell’alta pressione sull’Italia si registrano condizioni meteo primaverili. La giornata di oggi non farà eccezione: avremo cieli sereni o con innocue velature e temperature gradevoli nelle ore centrali. Una possibile svolta è attesa per l’ultimo weekend del mese di Marzo, con una maggiore invadenza di correnti atlantiche in Italia: questa fase potrebbe introdurre un periodo più perturbato e successivamente dalla giornata di lunedì 27, l’arrivo di una nuova perturbazione atlantica. Pioggia neve e maltempo: questi i possibili ingredienti di questa ultima parentesi del mese.

Ecco le previsioni meteo di oggi, giovedì 23 marzo 2023.

AL NORD

Al mattino velature in transito su tutti i settori, maggiore nuvolosità attesa sulla Liguria. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi; ancora coperto sulla Liguria.

AL CENTRO

Al mattino cieli prevalentemente soleggiati, maggiori addensamenti sulle coste del Lazio. Al pomeriggio ancora tempo stabile, con qualche velatura sulla Toscana. In serata cieli al più poco nuvolosi, possibili nubi basse sulle coste del Lazio nel corso delle ore notturne.

In Toscana nuvolosità irregolare in transito al mattino su tutta la regione ma senza fenomeni di rilievo associati. Tra pomeriggio e sera si rinnovano condizioni di tempo asciutto sempre con nubi sparse alternate a schiarite.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo stabile al mattino con ampi spazi di sereno; poco o irregolarmente nuvoloso tra Calabria e Sicilia. Al pomeriggio nubi basse attese sulla Campania, nuvolosità alta in transito altrove. In serata non sono previsti cambiamenti sostanziali, con qualche addensamento sui settori costieri Tirrenici.

In Calabria nuvolosità irregolare in transito su tutta la regione sia al mattino che al pomeriggio ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nubi sparse e schiarite più ampie sui settori orientali.

Temperature minime in calo al centro-nord e sulla Sardegna, in rialzo al meridione; massime stazionarie o in aumento al centro-sud, in lieve calo al nord.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .