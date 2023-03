Greg e Max Paiella all’OFF/OFF Theatre con “Duo Italia”

Fino al 26 marzo l’OFF/OFF Theatre ospita una coppia artistica d’eccezione: Claudio Greg Gregori e Max Paiella, autori dello spettacolo musicale “Duo Italia”

Fino a domenica 26 marzo 2023, l’OFF/OFF Theatre ospita in Via Giulia ad una coppia artistica d’eccezione: Claudio Greg Gregori e Max Paiella, autori dello spettacolo musicale “Duo Italia”, che vedrà due menti a confronto, impegnate tra folgoranti battute, freddure e momenti musicali, dalla canzone romanesca al country e blues, passando per brani hawaiani e sudamericani.

Il Duo Italia nasce nel secolo scorso, attorno al 1995 dalle scellerate menti di Claudio Gregori e Max Paiella, senza un valido motivo se non quello di divertirsi come due vecchi amici armati di buon vino e chitarre. Negli anni si forma uno spettacolo grottesco, psichedelico e assai variopinto in cui Greg e Max diventano i menestrelli di un gioco dell’Oca intorno al mondo, per affermare la forza che lo generò: l’Acredine! Tra le canzoni romanesche, brani greci, romeni e hawaiani, spuntano spiazzanti letture di apoftegmi, parabole e racconti di improbabili disavventure tra amici bisbetici, anziani rancorosi o granitici tirolesi. Un’ora e mezza di follia freniatrica e bizzarra che contagia come un gas esilarante.

OFF/OFF THEATRE

Via Giulia 19 – 20 – 21, Roma / DIREZIONE ARTISTICA SILVANO SPADA

Costo Biglietti: Intero 30€; Ridotto Over 65 20€; Ridotto Under35 15€

Dal martedì al sabato h.21,00 – domenica h.17,00

Info e Prenotazioni: +39 06.89239515 dalle h. 16.00 – offofftheatre.biglietteria@gmail.com

Prevendita On Line: www.vivaticket.it

SITO: http://off-offtheatre.com/ – FB: https://www.facebook.com/OffOffTheatreRoma/ – IG: https://www.instagram.com/offofftheatre/?hl=it