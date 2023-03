“Fête des Mouvements” è il nuovo singolo dei Rumba De Bodas: il brano è in radio e su tutte le piattaforme streaming

Fuori per l’etichetta italo-tedesca Rubik Media “Fête des Mouvements” , il nuovo singolo dei Rumba De Bodas. Il brano è dedicato ad un corso di danza chiamato “Danza l’Africa”, per cui il bassista fa da musicista resident da diversi anni. Osservando le ballerine è cresciuto il bisogno di mettere in musica tutto quello che le ballerine, i movimenti e la danza in generale riescono a trasmettere. Il movimento viene inteso come energia, come conoscenza del proprio corpo e del proprio essere. La danza diventa il modo/la strada per connettere se stessi con il mondo, con le sue energie e con le altre persone senza il bisogno di parlare. É in tutti i sensi un linguaggio universale. Questo brano è una dedica a tutti coloro che sentono dentro loro stessi un bisogno primordiale da onorare e a cui dare vita.

Dal sound del reggae moderno di band come Easy Star All Stars e Pitura Freska l’ispirazione primaria viene dai grandi pilastri e creatori di questo genere, come Toots & The Maytals, Clinton Fearon, Burning Spear. Il sound roots incontra i Rumba che, rimanendogli comunque fedeli, gli danno la loro interpretazione.

SCOPRI IL BRANO SU SPOTIFY:

https://open.spotify.com/album/3SUVAgRthIDfAChtj9EjH5?si=p89ADSmIQwqJQNWsK1nKDA