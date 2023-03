Emma – The Sleep Company continua a crescere

Emma – The Sleep Company prosegue la sua straordinaria crescita del 2022, chiudendo l’anno con un fatturato di 873 milioni di euro

Emma — The Sleep Company , il più grande brand D2C al mondo, ha chiuso il 2022 con un fatturato record di 873 milioni di euro e un tasso di crescita del +35% rispetto al 2021, chiudendo in positivo il suo quinto anno consecutivo di redditività. L’azienda è, infatti, riuscita a superare il proprio obiettivo di fatturato di 800 milioni di euro, nonostante l’anno difficile che ha caratterizzato l’intera economia globale.

Una storia di crescita globale per il marchio D2C leader nel mondo

Dal suo lancio in Germania nel 2015, Emma – The Sleep Company, negli anni ha continuato a registrare una crescita globale, tanto che oggi è presente in più di 30 mercati in tutto il mondo. Nel dettaglio, in Europa il mercato italiano ha registrato una crescita dei ricavi dell’80% rispetto all’anno precedente. Sono numerosi anche i mercati extra europei che hanno rilevato un rapido e notevole incremento rispetto al 2021: in Asia-Pacifico, l’Australia ha registrato un +103%; in Nord America, la performance più forte è stata quella del Messico con +117%; e in Sud America, il Brasile ha raggiunto un aumento dei ricavi del +62%.

“Siamo orgogliosi dei traguardi che siamo riusciti a raggiugere nel 2022, sia a livello globale che in Italia, dove abbiamo chiuso l’anno con un +80% dei ricavi, diventando così il primo paese a più rapido tasso di crescita in Europa e uno dei mercati più performanti di Emma in tutto il mondo”. commenta Maria Elena Manzotti, Country Manager Italy di Emma – The Sleep Company. “Continueremo a investire in ricerca e innovazione e a rispondere alle esigenze dei nostri clienti ampliando la gamma di materassi, letti e accessori con prodotti di alta qualità, accessibili a tutti e facili da provare a casa. Vogliamo affermarci nella mente dei nostri consumatori come il migliore alleato per dormire bene e affrontare al meglio ogni giornata”.

Dopo un 2022 stellare, Emma – The Sleep Company continuerà la propria strategia di espansione globale, sia incrementando la sua quota di mercato, sia diversificando e rafforzando la sua offerta nei mercati esistenti. Il brand a inizio febbraio ha, infatti, inaugurato il suo primo negozio europeo nel Mall of the Netherlands, nei pressi della città di L’Aia. Inoltre, per incentivare la sua crescita, l’azienda ha in programma ambiziosi piani di assunzione per i suoi hub internazionali situati a Lisbona, Manila e Città del Messico.

Le difficoltà economiche non hanno fermato la rivoluzione del sonno di Emma

“Il 2022 è stato un anno straordinario per Emma. A fronte di forti difficoltà economiche, siamo andati in controtendenza, abbiamo continuato la nostra sorprendente crescita, superando i nostri obiettivi di fatturato e aumentando al contempo la redditività“, ha dichiarato il Dr. Dennis Schmoltzi, CEO e co-fondatore di Emma – The Sleep Company. “Dall’Australia al Messico, la nostra crescita a tre cifre al di fuori dell’Europa dimostra come stiamo costruendo un brand del sonno veramente globale. Nel 2023 porteremo avanti la nostra missione affinché i nostri clienti possano migliorare la loro esperienza di sonno, grazie a un’ulteriore crescita e all’assunzione di personale che sostengano questo obiettivo.”

“In un anno in cui molti dei nostri competitor hanno avuto difficoltà, abbiamo continuato a innovarci, crescere e vincere premi“, ha dichiarato Manuel Müller, CEO e co-fondatore di Emma – The Sleep Company. “Come azienda di tecnologia del sonno, l’innovazione gioca un ruolo centrale nella nostra attività quotidiana e la qualità superiore della nostra ampia gamma di prodotti è stata ancora una volta riconosciuta nel 2022. Abbiamo, infatti, vinto premi in Italia, Spagna, Brasile, Germania, Belgio e Regno Unito, arrivando a un totale di più di 80 premi. Continueremo la nostra storia di successo anche nel 2023 e oltre, ampliando e migliorando il nostro portfolio di prodotti, con l’obiettivo di avere un impatto positivo sulla vita delle persone attraverso un sonno migliore.”