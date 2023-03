Su Rai 4 la serie “Chapelwaite”: ecco le anticipazioni

Su Rai 4 “Chapelwaite”, una serie tratta un racconto di Stephen King. Dieci appuntamenti in prima visione con il “re del brivido”

Una serie thriller-gotica tratta da un racconto di Stephen King è in arrivo su Rai 4. A partire da mercoledì 22 marzo alle 21.20 un nuovo appuntamento in prima visione con “Chapelwaite”, trasposizione televisiva di uno dei primi racconti di Stephen King, “Jerusalem’s Lot”, contenuto nell’antologia “A volte ritornano”.

E’ il 1850 e, dopo aver ricevuto una sostanziosa eredità alla morte della moglie, il capitano Charles Boone lascia il mare e si trasferisce con i figli dal Massachusetts nella vecchia casa di famiglia a Preacher’s Corners, nel Maine. Il ritorno nei luoghi della sua infanzia si rivela però molto tormentato: oltre ai ricordi di un passato traumatico che avrebbe voluto dimenticare, Boone deve fare i conti con l’ostilità dei residenti che non vedono di buon occhio il suo rientro perché credono che la sua famiglia sia portatrice di una maledizione. L’apparizione di visioni inquietanti ed eventi misteriosi fanno gradualmente sorgere nel capitano il sospetto che un terribile segreto sia nascosto nell’abitazione.

“Jerusalem’s Lot” è stato pensato da King come ampliamento e prologo del suo secondo romanzo, “Le notti di Salem” (in originale “Salem’s Lot”) per raccontare, in forma epistolare, una vicenda ambientata nella metà del secolo precedente negli stessi luoghi che facevano da sfondo alla storia di vampirismo del romanzo.

Citando l’immaginario di scrittori come Howard Phillips Lovecraft e Robert Bloch, King si addentra in territori magici e oscuri che si differenziano molto da quanto raccontato ne “Le notti di Salem”. Un breve racconto che Jason e Peter Filardi hanno ampliato in una serie di dieci episodi che si allontana molto dallo scritto originale. A guidare il ricco cast di “Chapelwaite” c’è Adrien Brody, che figura anche tra i produttori della serie, affiancato da Emily Hampshire che interpreta la governante Rebecca.