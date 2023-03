Previsioni meteo 22 marzo 2023: torna l’anticiclone

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 22 marzo 2023: torna il sereno su tutta l’Italia grazie all’alta pressione, clima primaverile

Condizioni meteo primaverili sull’Italia dopo un inizio di settimana caratterizzato dal maltempo per il passaggio di una perturbazione. Dopo le piogge residue al meridione di ieri, dalla giornata di oggi un campo di Alta pressione di matrice afroazzorriana si espanderà ulteriormente verso il Mediterraneo centro-occidentale. Tale evoluzione assicurerà non solo il ritorno della generica stabilità sulla nostra Penisola, ma anche un aumento delle temperature che si porteranno su valori superiori alla media stagionale.

Ecco le previsioni meteo di oggi, mercoledì 22 marzo 2023.

AL NORD

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nessuna variazione di rilievo con cieli per lo più soleggiati, locali addensamenti a ridosso delle Alpi. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità al Nord-Ovest e lungo l’arco alpino e ampie schiarite altrove.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile ma con molte velature in transito, nubi basse sui settori tirrenici. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli per lo più soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto su tutti i settori, con cieli sereni o poco nuvolosi, foschie e nubi basse sui settori tirrenici.

In Toscana nuvolosità irregolare in transito al mattino su tutta la regione ma senza fenomeni di rilievo associati. Tra pomeriggio e sera si rinnovano condizioni di tempo asciutto con maggiori spazi di sereno.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo stabile al mattino su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiore nuvolosità sulla Sardegna. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con nuvolosità alternata ad ampie schiarite. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi e maggiori addensamenti su Sicilia e lungo i settori tirrenici.

In Calabria nuvolosità irregolare in transito su tutta la regione sia al mattino che al pomeriggio ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nubi sparse e schiarite.

Temperature minime in aumento al Centro-Nord e Sardegna e in calo al Sud e sulla Sicilia, massime stabili o in generale aumento su tutta l’Italia.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .