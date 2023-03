Peso in eccesso aumenta il rischio di cancro del colon-retto

L’eccesso di peso, indipendentemente dal punteggio di rischio poligenico, è correlato a un aumento del rischio di cancro del colon-retto

L’eccesso di peso, indipendentemente dal punteggio di rischio poligenico, è correlato a un aumento del rischio di cancro del colon-retto, secondo i risultati di uno studio caso-controllo basato sulla popolazione pubblicato sulla rivista JAMA Network Open.

«Le evidenze accumulate hanno dimostrato che un indice di massa corporea elevato, come indicatore di un eccesso di peso corporeo, è associato a un aumento del rischio di cancro del colon-retto» hanno scritto il primo autore Xuechen Chen e colleghi della divisione di epidemiologia clinica e ricerca sull’invecchiamento presso il German Cancer Research Center.

«I punteggi di rischio poligenico, ossia la combinazione di più variazioni a singolo nucleotide identificate negli studi di associazione genome-wide, sono sempre più utilizzati per la stratificazione del rischio di questa neoplasia e sono anche utili per migliorare il potere statistico limitato negli studi genetici-ambientali, che spesso sono penalizzati dagli effetti deboli di singoli loci di rischio e sono soggetti a rilevanti correzioni di confronto» hanno aggiunto. «Un altro problema importante è che i rischi di cancro del colon-retto associati all’eccesso di peso e ai fattori di rischio genetici sono spesso valutati separatamente, e resta da risolvere come comunicare un rischio di tumore più elevato a causa dell’eccesso di peso rispetto al rischio associato ai profili genetici di base».

Pertanto, comprendere la complessa interazione del sovrappeso e dell’obesità con i fattori di rischio genetici è un aspetto essenziale che potrebbe aiutare a capire i meccanismi attraverso i quali l’eccesso di peso promuove la cancerogenesi e fornire una guida per identificare i sottogruppi che potrebbero beneficiare maggiormente delle strategie mirate di riduzione del perso corporeo.

BMI elevato associato a maggior rischio di cancro del colon-retto

Per misurare le associazioni individuali e congiunte tra indice di massa corporea (BMI) e punteggi di rischio poligenico (PRS) con il cancro del colon-retto, i ricercatori hanno valutato 9.169 partecipanti (età media 69 anni, per il 61% uomini), di cui 5.053 con il cancro e 4.116 controlli. L’analisi ha mostrato che PRS e BMI erano indipendentemente associati al rischio del tumore.

Rispetto al terzile più basso, avere un PRS nel terzile superiore era correlato con probabilità “significativamente aumentate” per una diagnosi di cancro del colon-retto (OR aggiustato = 2,27), così come un BMI da 25 a 29 (aOR = 1,31) e un BMI di 30 o superiore (aOR = 1,71) circa 10 anni prima della diagnosi rispetto al peso normale.

Il rischio di cancro del colon-retto è risultato più elevato nei soggetti con un BMI di almeno 30 con PRS basso (OR aggiustato = 1,97), medio (aOR = 2,79) o alto (aOR = 3,82) rispetto alle persone normopeso e PRS basso. Inoltre i pazienti con PRS alto avevano un rischio maggiore di cancro del colon-retto in presenza di un aumento del BMI (<25: aOR = 2,41, da 25 a <30: aOR = 3,14, 30: aOR = 3,82) rispetto a quanti avevano un PRS basso e un peso normale.

I ricercatori hanno stimato che l’associazione tra un BMI superiore a 30 e il rischio di cancro del colon-retto era equivalente ad avere un PRS superiore del 41 percentile, e hanno rilevato che un BMI di almeno 30 aveva la maggiore correlazione con il cancro in stadio IV (aOR = 2,21).

I meccanismi della carcinogenesi del colon-retto associati all’obesità non sono completamente compresi. Meccanismi biologici plausibili includono l’infiammazione subclinica di basso grado, lo stress ossidativo, l’insulino-resistenza e le anomalie del sistema del fattore di crescita insulino-simile 1, la segnalazione e la biosintesi e le vie degli ormoni sessuali. Recenti evidenze suggeriscono anche un possibile ruolo del cambiamento del microbiota intestinale associato all’obesità nello sviluppo del tumore.

«I risultati di questo studio caso-controllo si aggiungono alle limitate evidenze sulle associazioni individuali e congiunte del BMI e del PRS con il cancro del colon-retto», hanno concluso gli autori. «L’assenza di interazione su una scala moltiplicativa tra PRS e BMI, due fattori di rischio significativi per il cancro del colon-retto, offre un grande potenziale per la classificazione del rischio attraverso la loro considerazione congiunta e sottolinea anche l’importanza di mantenere un peso salutare».

Referenze

Chen X et al. Assessment of Body Mass Index, Polygenic Risk Score, and Development of Colorectal Cancer. JAMA Netw Open. 2022 Dec 1;5(12):e2248447.

Leggi