Ludovica Mascheroni apre due punti vendita in Qatar

Ludovica Mascheroni sbarca in Qatar: l’azienda italiana, specializzata in abbigliamento e arredamento di alta gamma, apre due corner nell’iconico Galeries Lafayette Doha

Ludovica Mascheroni, azienda con sede produttiva a Mariano Comense, dopo l’apertura della boutique monomarca nel cuore del Quadrilatero di Milano, in Via Gesù 13, guarda al mercato mediorientale e apre due corner nell’iconico Galeries Lafayette Doha, Qatar. La manifattura, l’artigianalità e l’eccellenza che contraddistinguono il brand Ludovica Mascheroni, sia negli arredi che nell’abbigliamento, trovano spazio in uno dei department store di lusso più prestigiosi al mondo.

All’interno dei due corner, uno dedicato all’abbigliamento femminile e uno a quello maschile, con le collezioni firmate Ludovica Mascheroni, sono protagonisti anche gli arredi creati dell’azienda: dai nuovi SASHIMONO, armadi modulari realizzati con l’antica tecnica giapponese degli incastri lignei, fino alle poltroncine, ai tavolini e i pouf.

L’idea alla base delle proposte e degli allestimenti è quella di presentare la doppia anima del brand: arredamento e abbigliamento. La filosofia di Ludovica Mascheroni si basa infatti sull’esigenza di unire i due mondi perché capi di lusso esigono armadi di lusso e strumenti per conservarli e tramandarli nel tempo. Ed ecco che nei due corner il dialogo tra abbigliamento e arredamento si manifesta in tutta la sua essenza: tessuti preziosi come il cashmere o la seta sono conservati, custoditi e preservati negli armadi SASHIMONO, al cui interno sono posizionate bacchette in cedro, essenza lignea naturalmente profumata e antitarmica, ideale per la conservazione dei capi. O ancora, bauletti con levapelucchi elettrico rivestito in morbida pelle, su cui è possibile imprimere le inziali per il massimo della personalizzazione. Un pratico ed elegante strumento che restituisce in pochi secondi un nuovo aspetto ai capi, come appena acquistati.

Un unico spazio dove trovare sia capi di abbigliamento che elementi di arredo, tutti caratterizzati dalla grande attenzione ai più piccoli dettagli, da manifattura di grande pregio e raffinata maestria delle lavorazioni. Un’esperienza da vivere con il giusto tempo, senza fretta e a 360 gradi, immersi in un’atmosfera accogliente, capace di coccolare e soddisfare anche il cliente più esigente.

«Siamo orgogliosi di entrare a far parte dei brand presenti nelle Galeries Lafayette Doha – dichiarano Fabio Mascheroni e Roberta Caglio, i fondatori del brand – Il mercato mediorientale si è sempre dimostrato attento al Made in Italy e in particolare alle nostre proposte. Ora il pubblico delle Galeries Lafayette Doha potrà toccare con mano le nostre creazioni e immergersi nelle nostre atmosfere, fatte di altissima qualità, eleganza, lusso esclusivo e raffinato».

Oltre ai due corner fisici, Ludovica Mascheroni sarà presente con i suoi prodotti anche sullo shop online galerieslafayette.qa/shop.