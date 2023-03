Epatite C: aderenza alla cura è la chiave per guarire

Epatite C: previsione dell’esito del trattamento è se il paziente è conforme alla terapia, non se sta facendo contemporaneamente abuso di droghe o farmaci

Secondo un poster presentato al The Liver Meeting, l’uso di sostanze stupefacenti o di farmaci su prescrizione non ha influenzato il raggiungimento di una risposta virologica sostenuta quando l’aderenza al trattamento per il virus dell’epatite C era già variabile.

“Queste osservazioni mostrano che il fattore più importante in termini di previsione dell’esito del trattamento è se il paziente è conforme alla terapia, non se sta usando contemporaneamente sostanze”, ha affermato Tiberiu Moga, gastroenterologo presso l’Indiana University Health, durante la sua presentazione.

Le persone che utilizzano droghe iniettive (PWID) incontrano barriere mediche al trattamento, ma la terapia dell’HCV è indicato ed efficace anche con l’uso attivo di droghe in corso.

Le persone PWID sono trattate meno spesso rispetto ad altri pazienti; sono spesso una popolazione emarginata, ciò può minare la percezione di autoefficacia dei pazienti per completare un programma di trattamento per l’HCV, limitando la probabilità di raggiungere gli obiettivi dell’OMS di eradicazione entro il 2030.

In uno studio di coorte retrospettivo a singolo centro, Moga e colleghi hanno esaminato i grafici di 111 persone PWID che al contempo erano pazienti con aderenza variabile al trattamento dell’HCV presso l’Erie County Medical Center dal 2014 al 2021, per esaminare la relazione tra l’uso attivo di droghe durante il trattamento per l’infezione da HCV e il fallimento dello stesso.

L’aderenza variabile è stata definita come la mancanza di cinque o più dosi di trattamento o l’interruzione del trattamento di almeno 5 giorni.

Secondo i risultati dello studio, il 63,6% dei pazienti che utilizzavano attivamente droghe ha raggiunto l’SVR12 durante il trattamento rispetto al 73% dei pazienti che hanno riferito astinenza da droghe.

Inoltre, il 71,4% dei pazienti che usavano oppioidi su prescrizione durante il trattamento ha raggiunto la SVR12 rispetto al 71,1% dei pazienti che non usavano oppioidi su prescrizione.

I ricercatori hanno anche notato che l’81,1% dei pazienti che non erano in terapia sostitutiva con oppioidi ha raggiunto SVR12 rispetto al 77,4% dei pazienti che erano in terapia sostitutiva con oppioidi (p=0,035).

“Abbiamo visto un’associazione tra l’uso sostitutivo degli oppioidi durante la terapia e tassi più bassi di SVR12 tra i pazienti che hanno un’aderenza variabile alla terapia. Tuttavia, non sappiamo se questa fosse una vera associazione rispetto a un effetto variabile confondente”, ha concluso Moga. “In quanto tali, i nostri dati mostrano che il trattamento dell’HCV non dovrebbe essere sospeso a causa di preoccupazioni sull’uso attuale o futuro di sostanze durante il corso del trattamento”.

Moga T, et al. Active drug use is not associated with treatment failure among PWID patients with variable adherence to HCV treatment. Presented at: The Liver Meeting; Nov. 4-8, 2022; Washington (hybrid).