Cambio al vertice di IBSA Farmaceutici

IBSA Farmaceutici cambia leadership: Massimiliano Licenziati presidente, Federico Mautone amministratore delegato e Giuseppe Celiberti direttore generale

Una nuova organizzazione per IBSA Farmaceutici che cambia il volto della sua leadership con nuovi ingressi al vertice: Massimiliano Licenziati alla Presidenza, Federico Mautone, Amministratore Delegato e Giuseppe Celiberti, Direttore Generale. Il nuovo assetto organizzativo entra ufficialmente in vigore dal 1° febbraio 2023.

“Negli ultimi 5 anni IBSA Farmaceutici è giunta a quintuplicare il proprio fatturato. Il nuovo asset organizzativo e le nuove assegnazioni di ruolo mirano a proseguire e rafforzare la crescita della filiale italiana, continuando a investire e innovare per il lancio di nuovi prodotti e lo sviluppo di tecnologie all’avanguardia” – dichiara Licenziati.

“La sfida che raccogliamo per il prossimo futuro è quella di portare IBSA Farmaceutici ad essere più integrata e interconnessa con l’Headquarters di Lugano” – afferma Mautone. “Il 2023 sarà dedicato a rendere fluida questa trasformazione con l’obiettivo di lavorare maggiormente in un’ottica di Gruppo, dove le competenze e il know-how italiano costituiscono un valore aggiunto importante per tutta l’organizzazione a livello globale”.

IBSA Farmaceutici è la filiale più grande del Gruppo, una realtà di spicco nel panorama farmaceutico italiano con i due stabilimenti produttivi e i tre laboratori di Ricerca e Sviluppo che consentono di commercializzare in tutto il mondo farmaci, medical device e food supplement, coprendo 10 aree terapeutiche.

“La crescita degli ultimi anni ci dà conferma della bontà delle scelte operate e sappiamo che siamo sulla strada giusta per sviluppare il nostro potenziale in modo ancora più pieno e completo. Per questa ragione, da una parte, proseguiremo nel segno della continuità e, dall’altra, cercheremo di cogliere le ulteriori opportunità che ci vengono offerte dal mercato” – aggiunge Giuseppe Celiberti.

Curriculum dei 3 manager

Nato a Roma nel 1970, Massimiliano Licenziati ha conseguito la laurea in Farmacia e successivamente il Master in Farmacologia Applicata presso l’Università Sapienza di Roma. Dopo l’abilitazione alla professione di farmacista, ha concluso il Master in Amministrazione e Gestione Aziendale dell’Università Bocconi di Milano. Nel 2009 fa il suo ingresso in IBSA Farmaceutici in qualità di informatore scientifico del farmaco, per ricoprire poi nel corso del tempo ruoli e incarichi di sempre maggiore responsabilità, diventando Head of Business Development nel 2017. Nel 2021 assume il ruolo di Presidente di IBSA Pharma Sas, la filiale francese del Gruppo, ruolo che continuerà a portare avanti in parallelo alla carica di Presidente di IBSA Farmaceutici.

Federico Mautone, classe 1988, ha ottenuto il Master of Arts in Cultural Studies with Major in History presso l’Università di Lucerna e ha successivamente conseguito il Certificate of Advanced Studies in General Management presso l’Università di Zurigo. Mautone ha avviato la sua carriera professionale presso la sede di Lugano di IBSA Institut Biochimique SA: entra infatti in azienda nel 2013 e inizia un percorso di specializzazione nell’ambito delle Risorse Umane, contribuendo significativamente alla crescita e allo sviluppo di questa funzione negli ambiti delle politiche di selezione, di remunerazione, di riconoscimento della performance individuale e di gestione dei piani di carriera. Dal 2019 svolge il ruolo di Capo Progetto del programma di trasformazione aziendale che consente al gruppo IBSA di intraprendere una profonda revisione dell’organizzazione, di rafforzare il network produttivo, di consolidare le filiali chiave e di lanciare numerose iniziative volte a incrementare la performance e l’efficienza in tutte le aree del business. Nel 2021 assume il ruolo di Rewarding & Organization Manager di IBSA, carica che continua a mantenere insieme al nuovo incarico di Amministratore Delegato di IBSA Farmaceutici.

Nato nel 1970, Giuseppe Celiberti ha un background scientifico consolidato: si è laureato in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche presso l’Università degli Studi di Bologna e ha iniziato il suo percorso professionale lavorando come chimico farmaceutico presso il Centro Ricerche della Glaxo Smith Kline.

Prima di approdare in IBSA Farmaceutici nel 2018, Celiberti ha lavorato per Chiesi Farmaceutici, inizialmente come Responsabile Marketing delle diverse aree terapeutiche e poi come General Manager della Novadynamics Healthcare (divisione consumer del gruppo Chiesi); nel 2014 è passato a Medel Italia (gruppo Beurer GmbH) per ricoprire il ruolo di Direttore Generale Italia.

Dopo queste esperienze, Giuseppe Celiberti ha ricoperto il ruolo di Head of Commercial Department di IBSA Farmaceutici, ruolo che continua a mantenere ad interim, insieme alla nuova posizione di Direttore Generale dell’azienda.