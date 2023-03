Previsioni meteo 21 marzo 2023: ultime piogge al Sud

Le previsioni meteo di oggi, martedì 21 marzo 2023: bel tempo al Nord e al Centro, piogge residue sulle regioni meridionali

Condizioni meteo in miglioramento sulle regioni centrali dopo il passaggio perturbato di inizio settimana. Nella giornata di oggi avremo precipitazioni residue al Sud peninsulare mentre sul resto della Penisola il tempo risulterà stabile e in prevalenza soleggiato. Da domani un campo di Alta pressione di matrice afroazzorriana tornerà ad espandersi verso il Mediterraneo centro-occidentale stando a quanto si prospetta anche dai principali centri di calcolo. Tale evoluzione assicurerà non solo il ritorno della generica stabilità sullo stivale, ma anche un aumento delle temperature.

Ecco le previsioni meteo di oggi, martedì 21 marzo 2023.

AL NORD

Al mattino nuvolosità alternata a schiarite, nebbie o nubi basse lungo la Pianura Padana. Al pomeriggio attesi maggiori addensamenti a nord-ovest, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, con nuvolosità medio-alta in transito.

AL CENTRO

Al mattino isolati piovaschi in Abruzzo, sereno o poco nuvoloso sui restanti settori. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata tempo asciutto su tutti i settori, con velature in transito.

In Toscana giornata all’insegna del tempo stabile su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nuvolosità irregolare in transito tra la sera e la notte ma senza fenomeni associati.

AL SUD E SULLE ISOLE

Maltempo diffuso nel corso delle ore diurne sulle regioni peninsulari, con piogge ed acquazzoni specie sulla Puglia. Asciutto sulle Isole Maggiori con cieli sereni o poco nuvolosi. Nelle ore diurne avremo tempo del tutto asciutto con nuvolosità alternata a schiarite.

In Calabria molte nuvole in transito su tutta la regione sia al mattino che al pomeriggio con piogge sparse soprattutto sui settori ionici centro-settentrionali. Tempo più stabile dalla serata ma sempre con nuvolosità irregolare in transito.

Temperature minime in diminuzione, massime in rialzo al centro-nord, stazionarie o in calo al sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .