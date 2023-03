Ipotesi Giletti al posto di Fazio: il popolo social insorge

Rivoluzione in Rai, Giletti al posto di Fazio?Secondo indiscrezioni il conduttore di “Non è l’Arena” sarebbe pronto a tornare in viale Mazzini ma il popolo del web insorge

Dopo la gaffe di Lucia Annunziata, durante l’intervista incalzante sul tema dell’omogenitorialità a Eugenia Roccella, si fanno sempre più insistenti i rumors di una rivoluzione in Rai. A rischiare non sarebbe solo la giornalista di Mezz’ora in più, ma anche uno dei conduttori più amati della tv, Fabio Fazio. Nelle ultime ore si stanno moltiplicando le voci secondo cui al posto di Che Tempo che fa andrebbe in onda un programma condotto da Massimo Giletti.

La trattativa, secondo Tv Blogo, sarebbe già in corso. A favorire il ritorno in Rai del conduttore di ‘Non è L’Arena’, non visto di buon occhio dalla sinistra, sarebbe una sintonia con il nuovo governo a guida Meloni. A firmare l’accordo dovrebbe essere un nuovo amministratore delegato di viale Mazzini, che andrebbe ad occupare la poltrona di Carlo Fuortes, sempre più a rischio dopo gli scandali di Sanremo.

L’indiscrezione circa la sostituzione di Fazio con Giletti non ha lasciato indifferente il popolo web, che è insorto con una valanga di Tweet a favore del conduttore di Che Tempo che fa. In tanti hanno sottolineato la bravura del conduttore e gli enormi ascolti registrati dal programma di Rai3, che nel corso degli anni ha ospitato star internazionali del mondo della politica e dello spettacolo, da Barack Obama a Lady Gaga.