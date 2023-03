Giornata mondiale della poesia: Associazione Luce propone due eventi

In programma due eventi organizzati dall’Associazione LUCE a Saint Vincent (Ao) e Castellamonte (To) in occasione della giornata mondiale della poesia

Ancora due interessanti appuntamenti con la cultura proposti dall’ASSOCIAZIONE LUCE in collaborazione con la Biblioteca Primo Levi a Saint Vincent(Ao), e il Comune di Castellamonte(To) insieme alla sua biblioteca. Il tutto per ricordare la GIORNATA MONDIALE DELLA POESIA che viene celebrata nel mondo martedì 21 marzo, primo giorno di Primavera. L’UNESCO, sul finire degli anni Novanta dello scorso secolo, ha deciso di istituire una GIORNATA MONDIALE DELLA POESIA. Con il chiaro obiettivo di promuovere tra i popoli la scrittura, la lettura e l’insegnamento della poesia. Un’opportunità per apprezzare l’arte della poesia “come un luogo fondante della memoria, base di tutte le forme della creatività letteraria e artistica.”

I due eventi letterari avranno luogo rispettivamente al Centro Congressi per quanto riguarda Saint Vincent martedì 21 marzo e il Centro Congressi Martinetti a Castellamonte venerdì 24 marzo. In entrambi gli appuntamenti sarà presentata l’Antologia “INQUIETUDINE – 40 POETI”, con letture in presenza e la partecipazione del maestro Oreste Valente coadiuvato dagli allievi della Bottega del liceo Carlo Botta di Ivrea. Al centro delle due serate la POESIA. L’Edizioni Pedrini presenteranno “INQUIETUDINE”, curata da Giuliana Reano e con il patrocinio del Circolo “Il Calamaio” di Ivrea e il Circolo del “Cardo” di Aosta. Nella cittadina valdostana sono previste letture di Anita Abbramo, Serenella Brunello, Umberto Druscovich, Loredana Faletti, Rosalia Dematteis e Gisele Bovard. Qui ci sarà anche un’introduzione all’incontro dell’Assessore alla Cultura Paola Cortese. Al termine seguirà una performance del maestro Oreste Valente. Insieme agli allievi del liceo Botta ricorderà la figura di Italo Calvino nel centenario della nascita. A Castellamonte, dopo i saluti istituzionali del sindaco Pasquale Mazza e l’Assessore alla Cultura Claudio Bethaz, seguiranno le letture di Sandra Baruzzi, Giuliana Casalegno, Piera Giordano, Giuliana Reano e Alessio Canale Clapetto. Come appendice della serata ancora un’esibizione del maestro Oreste Valente accompagnato nella performance poetica con gli studenti del Botta. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti e i primi versi – in ambedue le location – saranno intorno alle 21.00.