Da KitKat ecco l’uovo di Pasqua con pezzetti di wafer

Ecco il nuovo uovo di Pasqua di KitKat, con croccanti inclusioni di wafer. L’iconico snack dedica alla Pasqua due grandi novità per vivere il migliore degli “Easter break”

La Pasqua è vicina e, come ogni festività, porta con sé momenti di condivisione e allegria. Non solo, il periodo pasquale si traduce in un vero e proprio rito fatto di usanze e tradizioni che si ripetono: dalle uova, alle colombe fino ai simpatici coniglietti. Quest’anno, a Pasqua, la sorpresa è l’uovo KitKat al cioccolato al latte con croccanti pezzetti di wafer nel guscio, ispirato alla mitica ricetta che ha reso lo snack famoso in tutto il mondo.

Ma le novità per la Pasqua non finiscono qui: oltre all’uovo KitKat ritornano anche i simpatici coniglietti che con la propria croccantezza e con il gusto inconfondibile dello snack, rendono unico il break pasquale, e diventano la soluzione ideale per una “Caccia alle uova” con tutta la famiglia.

L’uovo e il coniglio, a Pasqua, sono simboli da sempre fortemente collegati. La tradizione del coniglio che nasconde le uova è infatti molto antica: l’usanza ha avuto grande diffusione negli Stati Uniti a partire dall’800 e tramandava che l’Easter Bunny portasse ai bambini cestini pieni di uova colorate, caramelle e giochi, nascosti per la casa o in giardino affinché ci si potesse divertire a cercarle.

Oggi, al simpatico KitKat Bunny di cioccolato e wafer, si aggiunge un involucro di bontà e croccantezza che rende il break pasquale più goloso che mai. Dal post pranzo con la tradizionale “rottura delle uova”, alla merenda, fino al dopo cena come dolce golosità, l’uovo KitKat è perfetto per accompagnare ogni tipo di break durante i giorni di festa e aggiungere più gusto ad ogni pausa.

“Fino ad oggi KitKat ha dimostrato di mantenersi giovane e contemporaneo seguendo stili e tendenze del suo target, conservando intatte quelle peculiarità che lo hanno reso famoso in tutto il mondo: lo spirito fresco e irriverente, un gusto inconfondibile emblema del break da sempre. – racconta Chiara Richiedei, marketing manager di Nestlé – Oggi quello stesso snack si rinnova ancora, dando vita all’uovo di cioccolato con croccanti pezzetti di wafer per soddisfare un momento di break più intenso e divertente durante le feste pasquali” per un perfetto “Easter Break”.

L’uovo KitKat è il nuovo break pasquale targato KitKat. L’iconico finger di wafer croccante e cioccolato al latte prende le sembianze di un uovo da trovare nel formato da 230g al prezzo consigliato di €7,99.

I simpatici coniglietti, incartati singolarmente, nel sacchetto da 154g, al prezzo consigliato di € 2.99, sono perfetti per un piccolo pensiero, da condividere con chi si ama o da impiegare nella caccia alle uova per rendere l’Easter break ancora più divertente.

