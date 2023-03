Come acquistare Bitcoin senza rischiare i tuoi soldi

Bitcoin è una valuta di transazione che serve come pagamento per vari beni e servizi in tutto il mondo. Inoltre, raddoppia come un asset di investimento. Tuttavia, devi possedere i gettoni per spenderli. Mentre esistono diverse strade per ottenere Bitcoin, l’acquisto di monete è il modo più affidabile in cui la maggior parte degli investitori e degli individui acquisisce i fondi.

Gli scambi di criptovalute sono i posti migliori per acquistare Bitcoin. Le piattaforme consentono alle aziende e agli individui di acquistare Bitcoin con altre criptovalute o denaro fiat. Tuttavia, l'accesso ai servizi richiede che i nuovi utenti creino account con scambi crittografici.

Puoi anche acquistare Bitcoin da bancomat Bitcoin e fornitori indipendenti online, oltre agli scambi di criptovalute. Tuttavia, la crittografia è una risorsa altamente volatile con numerosi rischi imprevisti che potrebbero svuotarti le tasche in un batter d’occhio. Il seguente articolo delinea i modi migliori per acquistare Bitcoin senza rischiare i tuoi soldi.

Exchange Traded Funds (ETF)

Bitcoin Exchange Traded Funds è uno dei modi migliori per acquisire Bitcoin senza mettere a rischio i tuoi soldi. Sebbene gli ETF Bitcoin siano stati disponibili in molti paesi, tra cui Europa e Canada, sono entrati nel mercato statunitense solo nel 2021. L’acquisto di ETF relativi a Bitcoin comporta l’investimento in futures che tracciano i prezzi spot di Bitcoin attraverso contratti.

Gli ETF Bitcoin più popolari che attirano un gran numero di investitori includono il bito e BTF. Investire in ETF Bitcoin comporta meno rischi perché stai scommettendo sui movimenti dei prezzi. Sono adatti principalmente per gli investitori che vogliono consolidare le loro partecipazioni in conti di intermediazione tradizionali che non consentono investimenti crittografici effettivi.

Acquisto di azioni in aziende con investimenti in Bitcoin

L’alto valore e la resilienza all’inflazione di Bitcoin lo hanno reso uno degli investimenti più ricercati dalle istituzioni oggi. Diverse aziende leader hanno accumulato ampie partecipazioni in Bitcoin per diversificare i loro investimenti e salvaguardare la ricchezza dall’inflazione. Pertanto, l’acquisto di azioni in società quotate in borsa può essere un ottimo modo per possedere Bitcoin senza esposizione al rischio.

Tali società hanno attività estese che fungono da garanzia se i mercati subiscono turbolenze. Ciò offre agli investitori una migliore protezione dalla volatilità del mercato, assicurandoti di non perdere i tuoi investimenti anche se i mercati deludono. Tuttavia, acquista azioni in società con consistenti partecipazioni in Bitcoin come Tesla, Galaxy Digital Holdings e MicroStrategy Inc.

Si consiglia inoltre di valutare il settore di un’azienda e la sua performance sui mercati azionari. Se si sceglie di perseguire l’opzione di cui sopra, andare per una società con migliori prospettive di crescita.

ETF azionari

Alcuni investitori spesso preferiscono detenere i loro investimenti su un’unica piattaforma per una facile gestione degli asset. Tuttavia, ciò limita anche le possibilità di realizzare profitti in modo significativo. Pertanto, gli investitori esperti consigliano di diffondere i tuoi investimenti in Bitcoin su più piattaforme per massimizzare la redditività.

Gli ETF azionari ti consentono di distribuire le tue partecipazioni in Bitcoin tra più società, riducendo significativamente l’esposizione al rischio. Tuttavia, fai una piccola ricerca per trovare i migliori ETF azionari con profili di rendimento più elevati. Hai anche bisogno di trovare aziende affidabili e investire in loro.

Bitcoin Trusts

I fondi fiduciari sono stati i luoghi di riferimento per ottenere esposizione a Bitcoin prima degli ETF basati su futures. Il Bitcoin Trust in scala di grigi è tra i principali Bitcoin trust, essendo in circolazione dal 2013. I fondi di investimento crittografici di solito addebitano commissioni relativamente inferiori per la gestione delle risorse e, a volte, i fondi vengono scambiati a tassi scontati al valore di Bitcoin.

Bitcoin sta diventando sempre più accessibile alle popolazioni globali grazie alla sua adozione di massa. Tuttavia, il mercato delle criptovalute è pieno di numerosi attori e rischi negativi. Le strategie discusse sopra possono aiutarti ad acquisire Bitcoin senza rischiare i tuoi soldi.