Arriva il nuovo tavolo “Meravigli” di Ludovica Mascheroni

Arredamento: il nuovo tavolo “Meravigli” di Ludovica Mascheroni è un concentrato di linearità estetica e alta artigianalità

Dedicato alla Casa dei Meravigli, palazzo storico di Milano risalente al XV secolo e ubicato nell’omonima via, il nuovo tavolo “Meravigli” di Ludovica Mascheroni è un concentrato di linearità estetica e alta artigianalità.

Come Casa dei Meravigli, cela il suo animo più nobile nella precisione dei dettagli, nelle lavorazioni accurate nell’eleganza non ostentata e in un dialogo armonico tra diversi materiali.

Dalla forma ovale, il tavolo “Meravigli” presenta un basamento in acero e lama in ottone bronzato. Una struttura portante in pelle bianca con la parte centrale superiore scavata, alla cui base si sviluppa un susseguirsi verticale di listarelle in legno di acero. Il top è in prezioso cristallo extra chiaro bisellato. Tutto rigorosamente lavorato a mano dagli artigiani dell’azienda.

Il risultato è un tavolo estremamente elegante, in cui la tradizione delle lavorazioni artigianali incontra un’estetica contemporanea ed essenziale.

Ludovica Mascheroni propone l’essenza del vero metodo artigianale che consente di percepire l’arte del saper fare in ogni sua creazione e nei materiali selezionati. La produzione di Ludovica Mascheroni, infatti, è completamente affidata alle esperte mani artigiane dell’azienda, i materiali scelti sono di grande pregio e il design rappresenta un percorso fatto di passioni e saperi finemente coordinati in ogni piccolo dettaglio. Nulla è lasciato al caso negli arredi di Ludovica Mascheroni. Elementi dal design elegante, studiati in ogni dettaglio e realizzati in Italia con materiali e rifiniture di pregio.