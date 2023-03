“Sai di me” è il nuovo singolo di Giorgia Giacometti

E’ uscito il nuovo singolo di Giorgia Giacometti “Sai di Me” in tutti gli store digitali e piattaforme streaming su etichetta Dreamoon. Il singolo segue i recenti brani “Ballano Anime” e “Bianco Rosso Nera” che hanno riscontrato un ottimo successo. “Sai di me” è una ballad, ideale seguito di “Ballano Anime”, un brano malinconico dove Giorgia esplora nuovi registri sonori intorno al grande tema dell’Amore: «Daresti anche quello che non c’è purché la storia diventi realtà? – s’interroga Giorgia – Il tempo scorre nel silenzio ma nella mente rimangono i ricordi e le parole più dolci. Ma tu “Sai di Me”; sai che ti voglio e nei tuoi sapori e odori mi riconosco. Sai che mi manchi; le parole non rispecchiano la realtà ma i tuoi occhi non possono nasconderti».

“Sai di Me” è il settimo singolo ufficiale di Giorgia, scritto da lei ed arrangiato da Ugo Bongianni, produttore e arrangiatore che ha collaborato con grandi nomi come Mina, Celentano e Tiziano Ferro. La finalizzazione del brano è internazionale grazie all’intervento in fase di mastering di Herb Powers (Mariah Carey, Babyface, John Legend e moltissimi altri big internazionali), presso il Powers Mastering Studio di New York.