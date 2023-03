Previsioni meteo 20 marzo 2023: piogge al Centro

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 20 marzo 2023: piogge sulle regioni centrali e sulla Sicilia ma nel corso della settimana torna la Primavera

Condizioni meteo ancora instabili su parte dell’Italia in questo inizio di settimana dopo il passaggio di una perturbazione che già ieri ha portato piogge e temporali. Nella giornata di oggi avremo ancora precipitazioni al Centro, specie sul versante tirrenico, e sulla Sicilia. Maltempo in rapido trasferimento verso il Sud nella giornata di martedì, mentre al centro-nord si andrà incontro ad un deciso miglioramento. Da metà settimana poi tornerà la Primavera con sole e clima gradevole.

Ecco le previsioni meteo di oggi, lunedì 20 marzo 2023.

Al Nord: Al mattino piogge sparse possibili su Liguria, Emilia Romagna e Friuli Venezia-Giulia, più asciutto altrove con ampie schiarite al Nord-Ovest. Al pomeriggio residui fenomeni sulla Romagna, asciutto altrove con nuvolosità in transito e schiarite. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità irregolare in transito. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino tempo instabile con molte nuvole associate a piogge e temporali sparsi specie su Toscana, Lazio e Umbria. Al pomeriggio ancora tempo instabile o perturbato con piogge e acquazzoni diffusi su tutti i settori. In serata tempo in graduale miglioramento a partire dalla Toscana, ancora fenomeni specie su Lazio e Abruzzo. Neve fin verso i 1600-1700 metri. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile ma con molte nuvole in transito su tutti i settori, locali piogge su Sicilia e Sardegna. Al pomeriggio ancora piogge possibili sulle Isole Maggiori, variabilità asciutta altrove. In serata fenomeni su Campania, Molise, Puglia meridionale e Calabria, più asciutto ma con molte nuvole altrove. Temperature minime in aumento e massime stabili in lieve calo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari da poco mossi a mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .