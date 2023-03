I sotterranei di Amelia e Narni a “Under Italy” su Rai 5

Su Rai 5 torna l’appuntamento con “Under Italy”: l’archeologo Darius Arya intraprende un viaggio nei sotterranei di Amelia e Narni

L’archeologo Darius Arya intraprende un viaggio nei sotterranei di Amelia e Narni per arrivare nella cella di Giuseppe Andrea Lombardini e raccontare chi fosse e quale sia stato il suo destino. Il suo nome è un graffito sulle mura delle celle di prigionia del Santo Uffizio, scoperte casualmente nel 1979 nei sotterranei dell’antico convento domenicano di Santa Maria Maggiore a Narni. Una storia che Arya fa rivivere “Under Italy”, in onda lunedì 20 marzo alle 20.25 su Rai 5. Ma – prima di arrivare a Narni – il viaggio tocca Amelia, in via Frattina, presso Palazzo Farrattini: il Palazzo della famiglia che dà il nome alla nota via di Roma e anche a quella di Amelia.

Nelle cantine dell’immobile, utilizzate per secoli, sono ancora visibili mosaici e murature di epoca romana: sorgevano qui le antiche terme di Amelia? A poca distanza da Palazzo Farrattini, le Cisterne di Amelia – di epoca romana e utilizzate fino al 1800 – sono ancora in perfetto stato di conservazione. A metà strada tra Amelia e Narni si può entrare in un antico acquedotto romano che scorre sottoterra: è l’Acquedotto della Formina. Che i sotterranei di Narni siano un tesoro nascosto ricco e variegato è storia ormai nota. Ma che una delle pagine più oscure della storia dell’umanità – quella degli orrori della Santa Inquisizione – sia stata scritta in questi sotterranei non è storia nota a tutti.