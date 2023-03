Fumo e tumori: nuovo studio calcolerà il rischio individuale

È oramai assodato che fumare danneggia sia i diretti interessati sia chi vive o passa lunghi periodi accanto a loro, perché la mole di ricerche scientifiche giunte a solide conclusioni in questo senso ha continuato a crescere negli anni. Non solo: è infatti assodato che in media – ragionando in termini di popolazione, cioè sui grandi numeri – oltre un caso di tumore su tre è legato al fumo, e potrebbe quindi essere evitato se si adottassero le misure di prevenzione, tra cui anche quelle di contrasto al tabagismo, già disponibili. E tuttavia i progressi in questa direzione sono lenti e, addirittura, il calo del numero di fumatori in Italia sembra essersi arrestato, nonostante una tendenza verso il basso finora ininterrotta a partire dal 2003, quando cominciarono a essere progressivamente introdotti i divieti stabiliti dalla Legge per la tutela della salute dei non fumatori, approvata esattamente venti anni fa.

Secondo i dati più aggiornati pubblicati dall’Istituto superiore di sanità nel 2022, quasi un italiano su quattro (il 24,2 per cento della popolazione) fuma. Nel 2019 la percentuale era del 22 per cento. L’incremento riguarda entrambi i sessi, e anche le persone che fumano prodotti a tabacco riscaldato: erano il 3,3 per cento della popolazione nel 2022, in netta crescita rispetto all’1,1 per cento del 2019. Circa l’80 per cento di questi fumatori, inoltre, consuma anche sigarette tradizionali, inconsapevoli di esporsi così a rischi aggiuntivi (vedi il riquadro in questa pagina). Oggi si stima che per ogni fumatore di sigarette tradizionali attivo ci sia in media un non-fumatore che subisce danni indiretti dovuti all’esposizione al fumo passivo, e che ogni utilizzatore di sigarette elettroniche esponga circa sette “svapatori passivi” a sostanze tutt’altro che innocue.