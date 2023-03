“Vita segreta di Maria Capasso” su Rai 4: la trama del film

Prima serata del sabato crime su Rai 4 (canale 21) con il film “Vita segreta di Maria Capasso” interpretato da Luisa Ranieri: ecco la trama

Nella prima serata di sabato 18 marzo Rai 4 propone Luisa Ranieri in versione crime, in un thriller che parla di camorra dal titolo “Vita segreta di Maria Capasso” e che segna il ritorno dietro la macchina da presa di Salvatore Piscicelli. L’autore traspone sul grande schermo il suo omonimo romanzo, mescolando, come nella tradizione popolare partenopea, melò e camorra: la lotta per la sopravvivenza di una madre vedova, disposta a tutto per il bene della sua famiglia, interpretata da un’intensa Luisa Ranieri, si risolve qui in una spregiudicata ascesa sociale, che non si arresta nemmeno di fronte al crimine e all’omicidio. Nel cast anche Daniele Russo, Luca Saccoia, Marcella Spina, Roberta Spagnuolo, Nello Mascia.