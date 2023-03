Strati debutta con il singolo “I miei occhi”

“I miei occhi” è il debut single di “STRATI”, nome d’arte di Gabriele Privitera: il brano è disponibile in digitale e in radio

“I miei occhi” è il debut single di “STRATI”,, disponibile in digital e radio al link: https://ada.lnk.to/imieiocchi.

STRATI è Gabriele Privitera, giovanissimo cantautore catanese classe 2003. Dopo i primi buoni riscontri su soundcloud e l’esperienza alle audition di XFactor 2022, pubblica il primo di una serie di singoli previsti per il 2023. Il brano, che mescola indie pop e il cantautorato rock d’oltreoceano, parla dalla rabbia per una delusione d’amore e dei problemi familiari per cui spesso i gen z si abbattono giornalmente. L’allusione a gli occhi è strettamente collegata al concetto dello specchio dell’anima, con cui l’artista rappresenta se stesso. “Tormentando, le parole non scompongono i miei occhi”, riempiendomi di parole non potrai comunque scomporre la mia essenza, i miei occhi”.

“Il pezzo nasce nell’inverno 2022, dopo una brutta storia d’amore e tanta rabbia dentro. All’interno del pezzo credo si possa percepire tutto il rancore provato in quel periodo, la delusione ma anche la voglia di rialzarsi. L’amore ha segnato molto la mia adolescenza, come per molti altri miei coetanei.In questo pezzo ho cercato di buttare fuori alcune cose che mi tormentavano, cercando di rappresentare me stesso attraverso i miei stessi occhi”.