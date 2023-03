Rischio demenza legato a variabilità della pressione arteriosa sistolica

Uno studio osservazionale ha dimostrato che una maggiore variabilità della pressione arteriosa sistolica nel tempo aumenta il rischio di demenza

Uno studio osservazionale, pubblicato su “Alzheimer’ & Dementia”, ha dimostrato che una maggiore variabilità della pressione arteriosa (BPV) sistolica nel tempo aumenta il rischio di demenza più avanti nella vita.

In particolare, a 3, 6, 9 e 12 anni, la BPV sistolica più elevata era legata a un maggiore rischio successivo di demenza, con rapporti tra tassi di rischio ( hazard ratio, HR) che andavano da 1,02 (IC 95% 1,01-1,04) a 1,10 (IC 95% 1,05-1,16), riferiscono gli autori, capitanati da Simin Mahinrad, della Feinberg School of Medicine della Northwestern University di Chicago.

La relazione tra BPV sistolica e rischio di demenza era più forte nelle persone che non assumevano calcio-antagonisti (P per interazione <0,05), osservano i ricercatori.

Indipendentemente dai livelli medi di pressione arteriosa, la BPV sta emergendo come un fattore di rischio per la demenza. Le evidenze emerse hanno suggerito che un’elevata BPV sia a lungo termine (BPV da visita a visita) che a breve termine (in minuti o giorni) è associato al declino cognitivo e alla demenza.

«Tuttavia, la maggior parte degli studi precedenti non aveva censurato i casi di demenza che si erano sviluppati durante il periodo di misurazione della BPV, sollevando preoccupazioni sulla distorsione dovuta alla causalità inversa» sottolineano Mahinrad e coautori.

«Inoltre, tali studi avevano valutato la BPV durante periodi che arrivavano fino a 6 anni, mentre l’effetto di un’esposizione più prolungata alle fluttuazioni della BPV sul rischio di demenza non era stato esplorato» aggiungono.

Picco dell’effetto rilevato a un follow-up superiore a 12 anni

Mahinrad e colleghi hanno valutato la BPV a lungo termine, da visita a visita, in due coorti in corso di anziani residenti in comunità: il “Rush Memory and Aging Project” (MAP) e il “Religious Orders Study” (ROS). Entrambi sono studi prospettici che arruolano anziani senza demenza nota che hanno accettato la valutazione clinica annuale e lo studio autoptico del cervello post-mortem.

La pressione arteriosa (BP) è stata misurata con uno sfigmomanometro ad ogni visita annuale da un assistente di ricerca addestrato. La BPV da visita a visita è stata quantificata, come accennato, a 3, 6, 9 e 12 anni. Lo stato cognitivo è stato determinato ad ogni visita annuale.

I ricercatori hanno valutato 2.234 partecipanti che sono entrati nello studio all’età =/> 65 anni. La maggior parte (74%) erano donne e il 94% erano caucasici. Un totale di 1.371 persone stavano assumendo farmaci anti-ipertensivi, tra cui 466 persone in trattamento con calcio-antagonisti.

La BP sistolica media nei primi 3, 6, 9 e 12 anni è stata rispettivamente di 134, 133, 132 e 131 mm Hg. La BPV sistolica media è stata rispettivamente dell’8,3%, 9,2%, 10% e 10%.

Durante un follow-up mediano di 10 anni, 668 partecipanti hanno sviluppato demenza, inclusi 641 casi classificati come malattia di Alzheimer. Dopo un aggiustamento completo, una BPV sistolica del 10% o più è stata associata ad un aumentato rischio di demenza e le HR più alte per la BPV sistolica erano superiori a 12 anni (HR 1,75, IC 95% 1,16-2,66).

Ogni aumento unitario della BPV sistolica nell’arco di 3, 6, 9 e 12 anni è stato associato a un aumento del rischio di demenza (P<0,05) di 1,02, 1,04, 1,06 e 1,10 volte.

Correlazione meno forte tra i pazienti trattati con calcio-antagonisti

I ricercatori hanno osservato un significativo effetto moderatore dei calcio-antagonisti sulla relazione tra BPV sistolica e rischio di demenza. «In particolare, l’associazione specifica del periodo tra BPV sistolica e rischio di demenza era più forte tra coloro che non stavano assumendo calcio-antagonisti durante i primi 3 o 9 anni» scrivono gli autori. «L’aggiustamento per l’uso di altri farmaci anti-ipertensivi (beta-bloccanti, modulatori RAS [sistema renina-angiotensina] e diuretici) non ha cambiato i risultati».

Lo studio aveva diverse limitazioni, osservano Mahinrad e coautori. Il campione era costituito principalmente da adulti caucasici anziani e i risultati potrebbero non essere applicabili ad altri gruppi. Inoltre, la BPV da visita a visita è stata misurata annualmente; l’effetto di variazioni più brevi della BP non è stato valutato.

