Epilessia: dieta Atkins modificata può ridurre le convulsioni

Epilessia farmacoresistente: seguire una dieta Atkins modificata, ricca in grassi e povera in carboidrati, insieme all’assunzione di farmaci può ridurre le convulsioni

Seguire una dieta Atkins modificata, ricca in grassi e povera in carboidrati, insieme all’assunzione di farmaci può ridurre le convulsioni nelle persone con epilessia di difficile trattamento, secondo uno studio pubblicato online su “Neurology”.

«Per le persone con epilessia farmacoresistente, o per coloro che non sono stati in grado di trovare un trattamento efficace per ridurre le convulsioni, è incoraggiante vedere che ci siano cambiamenti nello stile di vita che possono essere combinati con la terapia farmacologica standard per ridurre il numero degli attacchi» affermano i ricercatori, guidati dall’autore principale dello studio, Manjari Tripathi, dell’All India Institute of Medical Sciences di Nuova Delhi.

Crisi diminuite di oltre il 50% con una combinazione di due regimi alimentari

«Il nostro studio ha scoperto che questa combinazione può ridurre la possibilità di convulsioni di oltre la metà» sottolineano gli studiosi.

La dieta Atkins modificata è una combinazione della dieta Atkins e una dieta chetogenica che include prodotti alimentari come prodotti a base di soia, panna, burro e oli, verdure a foglia verde e proteine animali tra cui uova, pollo, pesce e pancetta.

Sebbene la dieta chetogenica abbia sempre dimostrato di essere efficace nel ridurre le convulsioni, i suoi severi requisiti e le forti restrizioni possono renderla difficile da seguire per i pazienti.

Lo studio ha coinvolto 160 adulti e adolescenti che avevano sofferto di epilessia per più di 10 anni in media e avevano avuto almeno 27 convulsioni al mese nonostante avessero provato una media di quattro farmaci antiepilettici alla dose massima tollerata. Gli arruolati sono stati assegnati in modo casuale a ricevere la terapia farmacologica standard da sola o farmaci più la dieta Atkins modificata per sei mesi.

I partecipanti hanno registrato le proprie convulsioni e i pasti. Sono state fornite liste di cibo, menu di esempio e ricette. L’assunzione di carboidrati era limitata a 20 grammi al giorno. Le linee guida dietetiche federali raccomandano una quota compresa tra 225 e 325 grammi di carboidrati al giorno.

Dopo sei mesi, i ricercatori hanno scoperto che il 26% delle persone che avevano ricevuto la terapia farmacologica e seguito la dieta Atkins modificata avevano avuto una riduzione di oltre il 50% delle convulsioni rispetto a solo il 3% delle persone che avevano ricevuto la terapia farmacologica da sola.

Quattro persone nel gruppo ‘dieta’ erano libere da convulsioni entro la fine dello studio, mentre nessuno lo era nel gruppo ‘soli farmaci’.

Migliorata anche la qualità della vita, con meno effetti collaterali

Lo studio ha anche esaminato la qualità della vita, il comportamento e gli effetti collaterali a sei mesi. Il gruppo che ha avuto una terapia farmacologica e ha seguito la dieta Atkins modificata ha mostrato un miglioramento in tutte le aree rispetto al gruppo che ha avuto la sola terapia farmacologica.

Tripathi e colleghi osservano che il 33% dei partecipanti non ha completato lo studio a causa della scarsa tolleranza alla dieta, della mancanza di benefici o dell’incapacità di follow-up in parte a causa del Covid-19. Tuttavia, riportano che la tolleranza della dieta Atkins modificata era migliore di quella vista con la dieta chetogenica.

«Mentre la dieta Atkins modificata può essere un trattamento efficace nel controllo delle convulsioni, sono necessarie ulteriori ricerche per identificare i biomarcatori genetici e altri fattori associati alla risposta a questa dieta» aggiungono gli autori. «Questo può migliorare la cura del paziente incoraggiando l’uso precoce mirato basato sulla precisione di questa dieta».

Una limitazione dello studio è che le convulsioni sono state auto-segnalate o segnalate dai caregiver; quindi, alcune crisi potrebbero non essere state riferite.

Bibliografia:

Manral M, Dwivedi R, Gulati S, et al. Safety, Efficacy, and Tolerability of Modified Atkins Diet in Persons With Drug-Resistant Epilepsy: A Randomized Controlled Trial. Neurology. 2023 Jan 4. doi: 10.1212/WNL.0000000000206776. [Epub ahead of print] leggi