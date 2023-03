Due nuovi episodi di “Fbi” e “Fbi International” su Rai 2: la trama

In prima serata su Rai 2 torna l’appuntamento con “Fbi” e “Fbi International”: la trama degli episodi “Poliziotto perduto” e “Pentole e pugnali”

Nuovo appuntamento con la quinta stagione di “Fbi,”, la serie che racconta le vicende dell’Ufficio del Federal Bureau of Investigation di New York, in onda sabato 18 marzo alle 21.20 su Rai 2. Nell’episodio, “Poliziotto perduto”, quando un ricco commercialista viene ucciso per aver testimoniato segretamente contro un potente signore della droga, le indagini portano Tiffany a chiedere aiuto a un suo vecchio amico, ex poliziotto e parente del pericoloso boss. Nel cast Missy Peregrym, Zeeko Zaki, Jeremy Sisto, Alana De La Garza, John Boyd, Katherine Renee Turner.

A seguire, alle 22.10, sarà proposta in prima visione assoluta la seconda stagione di “Fbi International”, la serie incentrata sulle vicende degli agenti dell’International Fly Team dell’agenzia incaricata di proteggere i cittadini statunitensi all’estero, che ha il suo quartier generale a Budapest. Nella puntata. Nel nuovo episodio, “Pentole e pugnali”, Emily è una spia americana che lavora sotto copertura in Turchia. Mentre si trova in aeroporto, finisce per caso in una trappola che la polizia turca tende agli stranieri: nelle valigie vengono nascoste delle finte antichità che, una volta scoperte, portano al fermo e all’arresto dei presunti proprietari. Con Luke Kleintank, Heida Reed, Carter Redwood.