Nuovo studio sull’uso di antibiotici e lo sviluppo di IBD

L’esposizione agli antibiotici è stata associata a un rischio aumentato e cumulativo di malattia infiammatoria cronica intestinale ed è stata più alta tra gli individui di età pari o superiore a 40 anni, secondo i risultati di uno studio danese pubblicato su Gut.

“Dai dati precedenti, sembra che l’ambiente possa svolgere un ruolo crescente nella patogenesi dell’IBD con l’avanzare dell’età. Infatti, gli adulti più anziani con IBD di nuova insorgenza hanno meno probabilità di avere una storia familiare positiva di malattia infiammatoria cronica intestinale rispetto ai giovani adulti con IBD di nuova insorgenza “, evidenzia Adam S. Faye, assistente professore di medicina e salute della popolazione alla NYU Grossman School of Medicine, aggiungendo: “Inoltre, i dati precedenti hanno mostrato un’associazione tra l’uso di antibiotici e lo sviluppo di IBD nei pazienti più giovani, ma ci sono pochi dati che esplorano il ruolo degli antibiotici nello sviluppo di IBD tra gli anziani”.

Utilizzando i dati del Danish Civil Registration System (gennaio 2000-dicembre 2018), Faye e colleghi hanno condotto uno studio di coorte nazionale basato sulla popolazione per valutare il rapporto del tasso di incidenza (IRR) per IBD dopo il trattamento antibiotico nei residenti di età pari o superiore a 10 anni con nessuna precedente diagnosi di IBD.

I ricercatori hanno valutato la relazione dose-risposta tra l’esposizione agli antibiotici e lo sviluppo di IBD, il rischio di malattia di Crohn e colite ulcerosa (UC) e l’impatto della tempistica degli antibiotici e delle diverse classi di antibiotici sullo sviluppo di IBD.

Hanno arruolato 6.104.245 individui (50,4% donne), che hanno portato a 87.112.328 anni-persona di follow-up. Durante il periodo di studio, il 90,9% delle persone ha ricevuto almeno un ciclo di antibiotici e i ricercatori hanno riportato 36.017 nuovi casi di UC e 16.881 nuovi casi di malattia di Crohn (CD).

Rispetto all’assenza di esposizione agli antibiotici, qualsiasi esposizione agli antibiotici è stata associata a un aumento del rischio di IBD in tutti i gruppi di età, ma in particolare tra quelli di età pari o superiore a 40 anni (10-40 anni: IRR=1,28; 95% CI, 1,25-1,32; 40 -60 anni: IRR=1,48; 95% CI, 1,43-1,54; e 60 anni e oltre: IRR=1,47; 95% CI, 1,42-1,53). I ricercatori hanno notato un rischio “leggermente più alto” per CD rispetto a UC.

Inoltre, ogni successivo ciclo di antibiotici ha aumentato il rischio di IBD in tutti i gruppi di età (IRR=1,11; 95% CI, 1,1-1,12; IRR=1,15; 95% CI, 1,14-1,16; e IRR=1,14; 95% CI, 1,13 -1,15, rispettivamente), con il rischio più elevato tra coloro che hanno ricevuto cinque o più cicli di antibiotici. Il rischio più elevato per lo sviluppo di IBD era da 1 a 2 anni dopo l’esposizione agli antibiotici.

“Gli antibiotici comunemente usati per trattare le infezioni gastrointestinali erano associati al più alto rischio di sviluppare IBD”, ha precisato Faye. “Tuttavia, la nitrofurantoina, un antibiotico che ha un impatto minimo sul microbioma intestinale ed è spesso usato per trattare le IVU, non è stato associato a un aumento del rischio”.

Nello specifico, gli antibiotici associati al maggior rischio di sviluppo di IBD includevano i nitroimidazoli (IRR=1,13; 95% CI, 1,19-1,42; IRR=1,43; 95% CI, 1,28-1,58; e IRR=1,61; 95% CI, 1,41-1,83) e flurochinoloni (IRR=1,76; 95% CI, 1,6-1,93, IRR=1,79; 95% CI, 1,61-1,97 e IRR=1,54; 95% CI, 1,41-1,69).

“Uno dei punti principali non è evitare gli antibiotici quando necessario, ma in quei casi in cui una malattia può essere autolimitante, prescrivere empiricamente un antibiotico – quando non indicato – può produrre più danni che benefici”, ha sottolineato Faye. “È importante ricordare che gli antibiotici, compresi quelli non usati per trattare le infezioni gastrointestinali, possono alterare il microbioma”.

Ha aggiunto: “È importante considerare l’IBD negli anziani con sintomi gastrointestinali in corso, in particolare se c’è una storia di uso di antibiotici”.

