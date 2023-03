“Ma dove sei” è la nuova canzone di Sconforto

La strumentale crea inoltre un forte contrasto mescolando chitarre emo a ritmi e synth provenienti dai generi RnB e Uk Garage rendendo così il brano energico e ballabile.

Questo brano è il secondo singolo del progetto 2000s anticipato da “Biscia”. In ogni traccia vengono inserite citazioni dai primi anni 2000 sia per quanto concerne il sound che lo stile grafico e visivo. “Ma Dove Sei” in particolare, è fortemente ispirata dall’amore per artisti come Craig David, Justin Timberlake e le produzioni di Timbaland. La musica proveniente da quel periodo storico è ciò che ha ispirato Sconforto, iniettando in lui la voglia di creare un progetto moderno attingendo a sonorità tipicamente anni 2000 con il risultato di un prodotto fresco e nuovo sebbene con continui rimandi al passato.

“Ho sperimentato con sonorità pop e dance. Con Nova abbiamo suonato vari synth e utilizzato una fender stratocaster per creare le chitarre di sottofondo. Ci siamo ispirati agli arrangiamenti uk garage nonché a brani come “Fill Me In” aggiungendo il nostro estro e la nostra vena artistica. Le percussioni riprendono il classico sound anni 2000 delle produzioni di Timbaland e altri produttori a lui contemporanei. Abbiamo utilizzato il vocoder per lo special al fine di rendere ancora più futuristico il sound e creare variazione nell’arrangiamento.” (Sconforto).

Sconforto è un artista unico e poliedrico. Mescolando passato e presente crea un sound che riesce a spaziare tra vari generi senza mai esser banale. Una ricerca maniacale per i dettagli sia per quanto riguarda il suono che per quanto riguarda l’utilizzo della voce. Un modo di cantare personalissimo che si mescola a sonorità alternative e mai scontate.

