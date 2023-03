I Magrathea tornano con una nuova canzone

Fuori in digitale il nuovo singolo dei Magrathea intitolato “Into Magrathea”, seconda uscita che anticipa l’EP MOMƎИTUM

Fuori il nuovo singolo dei Magrathea “Into Magrathea”, seconda uscita che anticipa l’EP MOMƎИTUM. Si tratta del brano in cui è racchiuso il senso della ricerca compositiva, sonora e melodica dell’intero progetto.

Into Magrathea intende esprimere le intenzioni originarie della ricerca sperimentale a cui la band si è votata, una ricerca per certi versi analoga a quella di un avventuriero galattico alla scoperta di angoli d’universo inesplorati.

In fin dei conti si tratta di provare a gettare lo sguardo lontano, oltre questa nostra casa che brucia, per riscoprire altrove, nell’infinità dell’universo, l’autentica origine del nostro pianeta, l’unico che possa ospitarci.

Quel che Magrathea è per il celebre romanziere britannico Douglas Adams, ovvero la fucina di ogni altro pianeta esistente, costituisce per la band l’accesso a quella terra promessa che si identifica con un’incessante ricerca della verità.

Magrathea è un progetto che unisce sonorità post-rock ad atmosfere shoegaze, space e ambient, un progetto che intende definirsi sperimentale nel senso più autenticamente letterale e scientifico del termine: ricercare, fare esperienze inedite, esplorare mondi nascosti, crearne di nuovi.

Alla stregua del celebre pianeta partorito dal genio letterario di Douglas Adams in Guida galattica per gli autostoppisti, Magrathea si propone di esplorare gli intrichi più occulti dell’universo musicale, alla ricerca di quella linfa necessaria per congegnare orizzonti inauditi.

I brani descrivono emozioni e stati d’animo, tratteggiano un paesaggio interiore che si sovrappone al reale, come in una dimensione perturbante oltre il tempo e lo spazio.