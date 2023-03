APM Terminals cede partecipazione di minoranza in Global Ports Investments

Logistica: APM Terminals ha ceduto la partecipazione di minoranza in Global Ports Investments in Russia, per 135 milioni di dollari

Secondo il rapporto annuale di A. P. Moller-Maersk, APM Terminals (APMT), nel 2022, ha completato la vendita del 30,75% della partecipazione di minoranza in Global Ports Investments in Russia per 135 milioni di dollari. Global Ports Investments PLC è il principale operatore di terminali per container sul mercato russo per capacità di container.

I terminali di Global Ports si trovano nei bacini baltici e dell’Estremo Oriente, regioni chiave per i flussi di merci commerciali. Global Ports gestisce cinque terminal container in Russia (Petrolesport, First Container Terminal, Ust-Luga Container Terminal e Moby Dik nei Balcani russi, e Vostochnaya Stevedoring Company nell’Estremo Oriente russo) e due terminal container in Finlandia (Multi-Link Terminals a Helsinki e Kotka). Global Ports possiede anche un container terminal interno, Yanino Logistics Park, situato nelle vicinanze di San Pietroburgo.

Il principale azionista di Global Ports è Delo Group, una delle maggiori holding private russe nel settore dei trasporti e della logistica (61,5%). Il 20,5% delle azioni di Global Ports viene scambiato sotto forma di ricevute depositarie globali. Delo Group è una società russa di trasporto e logistica, gestisce la propria flotta e gestisce terminal container marittimi nei bacini del Mar Nero d’Azov, del Mar Baltico e dell’Estremo Oriente, una rete di terminal container ferroviari, una flotta di container e piattaforme di allestimento.

La società madre del Gruppo è Delo Management Company. L’attività di stevedoring del Gruppo comprende la holding DeloPorts e Global Ports, uno dei principali operatori di terminal container. L’attività di trasporto e logistica del Gruppo è composta dall’operatore di trasporto multimodale Ruscon e dall’operatore intermodale container TransContainer. Il settore marittimo è rappresentato dalla Sakhalin Shipping Company (SASCO).