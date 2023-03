La versatilità di OperaPrima presentata ad Atene

La pizza shaper OperaPrima, interamente progettata e realizzata in Italia, è stata presentata alla fiera HORECA Greece, ad Atene

Nella capitale greca si sono dati appuntamento espositori nazionali ed internazionali dei settori dell’alberghiero e della ristorazione. Horeca Greece è stata l’occasione per vedere OperaPrima in azione e scoprire la sua grande versatilità. OperaPrima, infatti, è stata studiata fin dall’inizio per realizzare tipologie di pizza diverse, a seconda delle farine utilizzate e dalle tecniche di impastamento. Ogni ristoratore può scegliere di utilizzare le farine che predilige, da quelle più raffinate a quelle integrali a quella di kamut, perché la pizza shaper è progettata per lavorare tutti i tipi di panetti.

Usare la pizza shaper è molto semplice e intuitivo. È sufficiente infarinare leggermente il piatto e posizionare il panetto precedentemente allargato per raggiungere il diametro segnato di 20 cm. Anche se il panetto preparato non dovesse essere un cerchio perfetto, non è un problema perché OperaPrima è in grado di lavorarlo lo stesso. Permette di regolare il diametro di apertura per ottenere di volta in volta il risultato che si desidera. Lavora l’impasto, senza pressarlo o stressarlo, in soli 16 secondi, consentendo così di preparare fino a 200 pizze all’ora.

OperaPrima favorisce la creazione di processi ripetibili all’interno della cucina di una pizzeria o di un ristorante, assicurando così di ottenere sempre un ottimo prodotto.

Il risultato finale non è standard come le pizze congelate che possono risultare tutte uguali e un po’ finte, ogni pizza lavorata con OperaPrima sarà leggermente diversa dall’altra, come è giusto che siano le pizze artigianali. OperaPrima garantisce una qualità altissima del prodotto finito: una pizza artigianale, gustosa e fragrante.

Come si può vedere nel video, con OperaPrima non c’è differenza rispetto alla lavorazione manuale dell’impasto: la pizza shaper grazie al suo sistema unico per stendere l’impasto assicura una distesa esattamente identica a quella di un pizzaiolo professionista.