“Epigment” è il primo EP di Mr. Fa & Ramingo

Fuori il primo EP dell’ecclettico duo Mr. Fa & Ramingo. Epigment (o anche E’ Pigment in pugliese) rappresenta la prima coloratissima tappa di un percorso lungo un anno condiviso da Mr. Fa & Ramingo, che porta alla luce molti aspetti delle personalità artistiche di entrambi e che, nonostante il variegato lavoro svolto dai due, si prospetta come una fase embrionale di qualcosa che vuole arrivare ancora più lontano con la spinta creativa che i due si alimentano l’un l’altro. Due solisti che si ritrovano in simbiosi con lo scopo naturale di dare vita a diverse facce nascoste delle rispettive lune, grazie alla ricerca musicale effettuata da Ramingo in ogni produzione del progetto (che vede al suo interno anche due collaborazioni con AFROLOGìK e Alessandro Castagni, produttore di DITONELLAPIAGA) e grazie alla vocalità incredibilmente versatile ed espressiva di Mr. Fa che illumina ogni brano di luce propria.

“Epigment si pone come un crossover tra la concezione di musica hip-hop e RnB d’oltreoceano e la sperimentazione con sonorità e strutture non sempre convenzionali che portano l’ascoltatore in viaggio alla scoperta di questi colori”

Scopri il disco su Spotify: https://spoti.fi/3W8Cm4y