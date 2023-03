Sun Pharmaceutical acquisisce Concert e il suo deuruxolitinib

Sun Pharmaceutical ha stipulato un accordo definitivo per l’acquisizione di Concert Pharmaceuticals che comprende anche il farmaco per l’alopecia

Sun Pharmaceutical ha stipulato un accordo definitivo per l’acquisizione di Concert Pharmaceuticals nell’ambito di un accordo che prevede un pagamento anticipato di 8,00 dollari per azione in contanti, pari a circa 576 milioni di dollari, oltre a un massimo di altri 3,50 dollari per azione in diritti di valore contingente (CVR), hanno annunciato le società giovedì. L’acquisto aggiunge alla pipeline di Sun Pharma l’inibitore orale di JAK 1/2 deuruxolitinib, la cui domanda di commercializzazione negli Stati Uniti dovrebbe essere presentata nella prima metà dell’anno.

L’anno scorso Concert aveva presentato dati che suggerivano che il suo anti Jak deuruxolitinib era un concorrente per l’alopecia, ma che forse le mancavano le risorse necessarie per svilupparlo con successo. Ecco allora provvidenziale l’arrivo dell’indiana Sun Pharma. Sebbene questo sembri un risultato per Concert, che aveva liquidità solo fino al prossimo trimestre, il modesto premio del 33% e i pagamenti contingenti concordati suggeriscono che l’acquirente aveva i coltello dalla parte del manico, analogamente ad altre acquisizioni di quest’anno.

Sun ha in corso una controversia sulla proprietà intellettuale che potrebbe comportare il pagamento di royalties a Incyte; il deuruxolitinib (CTP-543) è una versione deuterata del ruxolitinib, il principio attivo del Jakafi. Sun potrebbe anche essere cauta sulle sue possibilità nei confronti di Lilly, il cui Olumiant è approvato per l’alopecia, e di Pfizer, che nel prossimo trimestre dovrà prendere una decisione della Fda sul suo inibitore Jak 3/Tec ritlecitinib.

In base al CVR, gli azionisti di Concert riceveranno 1 e 2,50 dollari per azione se deuruxolitinib raggiungerà vendite annuali rispettivamente di 100 e 500 milioni di dollari; l’attuale consensus del mercato di vendita prevede entrate per 370 milioni di dollari nel 2028. L’accordo si distingue per essere una rara incursione negli Stati Uniti da parte di un gruppo indiano, al di fuori del settore dei farmaci generici non di marca.

“Deuruxolitinib è un potenziale trattamento best-in-class per l’alopecia areata”, ha commentato Abhay Gandhi, CEO delle attività di Sun Pharma in Nord America, sottolineando che questa patologia rappresenta un’area di “significativo bisogno insoddisfatto”. Gli analisti di Jones Research suggeriscono che, se approvato, il deuruxolitinib conquisterà “una quota significativa” del mercato dell’alopecia negli Stati Uniti, generando vendite per 500 milioni di dollari entro il 2030.

Concert ha completato il programma clinico di Fase III THRIVE-AA di deuruxolitinib negli adulti con alopecia areata da moderata a grave. Sono in corso due studi di estensione a lungo termine in aperto in Nord America e in Europa. I risultati presentati lo scorso anno al congresso dell’Accademia Europea di Dermatologia e Venereologia (EADV) hanno dimostrato che il 35% dei pazienti trattati con deuruxolitinib due volte al giorno ha raggiunto una copertura dei capelli del cuoio capelluto di almeno il 90% dopo 24 settimane, oltre a un miglioramento significativo della ricrescita di sopracciglia e ciglia.